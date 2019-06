Transportes do Porto geridos pela autarquia “agora, ou não há tempo”

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) disse hoje que quer a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) municipalizada “antes do verão”, para que as autarquias consigam preparar a “acomodação orçamental” da empresa antes das legislativas de 6 de outubro. “Ou é agora ou no fim do ano não temos tempo, em termos orçamentais, de preparar tudo para acomodar a empresa. É uma grande oportunidade. Espero que a STCP esteja municipalizada antes das férias do verão”, afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, que é também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, à margem da reunião do executivo municipal.

O presidente da AMP revelou à Lusa que esta manhã decorreu uma reunião da Unidade Técnica de Serviços, estrutura que junta os seis concelhos abrangidos pela STCP, tendo resultado “a constatação de que todos os municípios estão disponíveis” para a municipalização. “Agora, de forma vinculativa, cada um tem de fechar o processo dentro da sua câmara. O processo já avançou no Porto e hoje, nesta reunião [de câmara], anunciei o objetivo e fechei o processo. Portanto, Porto e Gaia fecharam e acredito que durante esta semana, no máximo no início da próxima, fique fechado em outros municípios”, declarou o autarca.

Eduardo Vítor Rodrigues admite que a municipalização da STCP tem consequências financeiras, nomeadamente devido às obrigações de serviço público, razão pela qual quer ver o processo fechado “o quanto antes”. “Agora é quase verão, depois mete-se a campanha e depois as eleições e 2020 fica à porta.” “Do lado do governo, o que pedimos é que, se a decisão vier a existir, fique fechada o mais rápido possível para irmos a tempo de preparar os dossiês”, salientou, admitindo que este é um dossiê “novo” que “pode causar alguma surpresa”.

“Até há pouco tempo não era tradicional que as câmaras pagassem o que quer que fosse de transportes, muito menos obrigações de serviço público. Mas o exemplo de Lisboa é um bom exemplo de como a Carris melhorou e muito. A STCP pode melhorar também e muito”, considerou. Na perspetiva do líder da AMP, “garantir uma participação da gestão da STCP, não só no modelo atual, mas numa lógica de propriedade da empresa, permite outro tipo de flexibilidade”, sobretudo para alargar operações entrando no campo dos privados que estão a operar ou, mesmo, reforçando ou reorientando o serviço público atual.

Os seis municípios do Grande Porto que são servidos pela STCP são Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo.