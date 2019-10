Transportes públicos. Reclamações sobem 17,8% com os novos passes

O número de passageiros nos transportes públicos subiu com os novos passes, mas desde abril as reclamações também. No Portal da Queixa, de abril até final de setembro, já somam 1816 reclamações, uma subida de 17,8% face a igual período do ano passado. No acumulado do ano, o portal registou 2426 queixas contra os transportes públicos, uma subida de 13,2% face aos primeiros nove meses do ano passado.

E de que se queixam os portugueses? Atrasos (38%), falta de condições (17%) e supressão de transportes (7%) são os motivos mais reclamados.

A CP, TST e Carris são as empresas mais reclamadas de até final de setembro. A CP lidera com 461 queixas, mas vê recuar em 8,89% o número de reclamações face ao período homólogo do ano passado. Foi a única a ver o número de queixas diminuir face ao ano anterior.

A TSF foi a que mais viu crescer o número de queixas. Com 372 queixas a transportadora é a segunda mais reclamada, com uma subida de 173,5%; a Carris é a terceira mais reclamada, tendo até final de setembro gerado 209 queixas no Portal, uma subida de 24,4%.

Metro de Lisboa surge na quarta posição com 123 reclamações (+9,8%), a Rodoviária de Lisboa com 122 queixas viu subir em 82% o número de problemas assinalados pelos consumidores, a segunda maior do período. A Norte a STCP viu subir 59% as queixas, para 105.