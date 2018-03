Transportes Urbanos de Braga com receita superior a 6,5 milhões em 2017

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) tiveram, em 2017, pelo quarto ano consecutivo resultados positivos, tendo atingido uma receita total superior a 6,5 milhões de euros e transportado mais de 11 milhões de passageiros.

Segundo referiu hoje o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, na apresentação dos resultados daquela empresa municipal, os TUB têm feito um “percurso ímpar”, com o administrador dos TUB, Teotónio dos Santos, a salientar que os resultados da empresa mostram que o “paradigma” dos transportes públicos de Braga “está a mudar”.

Em 2017, os TUB registaram um aumento de 4% da receita e um crescimento de clientes de 4,40%, tendo mesmo ultrapassado a barreira dos 11 milhões e 600 mil de passageiros transportados.

Em termos de receita, a empresa municipal de transportes fechou 2017 com uma receita total superior a 6,5 milhões de euros, resultante do aumento da venda de títulos (mais 2%) e do incremento do aluguer de viaturas (mais 56%) face ao ano anterior.

Quanto a quilómetros percorridos, em 2017, os TUB percorreram 5,8 milhões de quilómetros, tendo prestado mais de 380 mil horas de serviço público.

“Esta empresa tem feito um percurso absolutamente ímpar que se traduz, ano após ano, no aumento do número de passageiros transportados e no aumento de receita sem que seja necessário penalizar os utilizadores com aumento de tarifários”, referiu Ricardo Rio.

Já para Teotónio Santos os números revelados mostram que a opinião dos bracarenses em relação aos TUB está a sofrer alterações.

“O paradigma está a mudar em Braga. Há mais pessoas a confiar no serviço e que deixam de utilizar os meios que utilizavam”, disse.

OS TUB contam com 340 colaboradores e 142 viaturas e uma rede de 300 quilómetros com mais de 1.800 paragens.

No último ano os autocarros dos TUB fizeram 563 mil viagens, apresentando uma taxa de serviços efetuados na ordem dos 99%.