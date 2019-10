Tréguas a caminho? Estados Unidos e China chegam a acordo parcial

Os Estados Unidos e a China traçaram um acordo parcial esta sexta-feira, o que poderá lançar um caminho em direção às tréguas entre as duas maiores potências do mundo, avança a Bloomberg.

De acordo com fontes próximas do processo, como parte do acordo provisório alcançado num encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, na Casa Branca, a China concordará com algumas concessões agrícolas e os Estados Unidos comprometer-se-ão a aliviar as tarifas.

As expectativas sobre o resultado deste encontro eram já elevadas depois de Donald Trump ter publicado na sua conta de Twitter que: “Estão a acontecer coisas boas nas negociações comerciais com a China. Sentimentos mais calorosos do que no passado recente, mais como nos Velhos Tempos. Vou reunir-me como vice-primeiro-ministro hoje. Todos gostariam de ver qualquer coisa importante acontecer”.

O acordo parcial, que ainda está sujeito a aprovação, suspenderia assim o aumento das taxas alfandegárias planeado para 15 de outubro. Além de que também poderá atrasar ou mesmo cancelar as tarifas previstas para entrar em vigor em meados de dezembro. A concretizar-se, o acordo seria o primeiro avanço na guerra comercial que afeta as economias dos dois países há 18 meses.