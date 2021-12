Treinadores portugueses são mania no Brasil e estão mais caros

© EPA / Ricardo Moraes

Depois dos vinhos e dos azeites, os treinadores. O Brasil despertou para a competência dos técnicos portugueses que levaram, nos últimos três anos, dois clubes do país a levantar três vezes o mais importante troféu das Américas, a Taça dos Libertadores.

Primeiro, foi Jorge Jesus, campeão nacional e continental pelo Flamengo e ainda hoje reverenciado pelos mais de 40 milhões de adeptos do popularíssimo clube do Rio de Janeiro.

Depois, foi Abel Ferreira, duas vezes campeão da Libertadores, além de vencedor da Copa do Brasil, ao serviço do Palmeiras, onde já é visto como o maior treinador da história do gigante paulista.

Mas um, JJ, decidiu a meio da pandemia deixar o Brasil, um dos mais países afetados com a doença, e outro, Abel, queixa-se do ritmo insano de partidas a que os técnicos são sujeitos - ninguém no planeta jogou mais do que o Palmeiras, 88 vezes, em 2021 - e também deve mudar-se.

Enquanto flamenguistas e palmeirenses estiverem a suspirar por eles, no entanto, é natural que outros treinadores portugueses venham experimentar a moda. Serão, no entanto, mais caros, não apenas por terem provado ser topo de gama no segmento mas por razões de pura economia cambial.

O descalabro económico do governo Jair Bolsonaro levou o dólar, moeda de referência das transações e salários dos técnicos fora da Europa, a patamares muito mais elevados hoje do que em 2019, quando Jesus desbravou o caminho futebolístico para o Brasil.

Em 1 de junho de 2019, data do anúncio da chegada do hoje técnico benfiquista ao Fla a cotação da moeda norte-americana cresceu 43% (e o euro 43,8%), de acordo com o levantamento do blog de Rafael Reis, no portal UOL.

Na época, ainda segundo o blog, JJ ganhava 3,5 milhões de euros por ano, ou seja, o equivalente a cerca de 1,3 milhões de reais por mês. Hoje, se o Fla fechasse contrato com ele pelo mesmo valor, teria de desembolsar mais de 1,8 milhões de reais mensais.

Sendo que, reafirme-se, ainda se deve ter em conta o aumento do valor da mercadoria - treinadores portugueses - à luz dos magníficos resultados apresentados. Treinadores, um valorizadíssimo produto português de exportação.