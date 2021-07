Três fases de "libertação": a primeira arranca domingo. Setembro e outubro para segunda e terceira

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © Miguel A. Lopes/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, indicou que "iremos libertando as atividades em três fases". E a primeira arranca já domingo, 1 de agosto. Assim, a partir desta data deixa de haver limitação horária de circulação na via pública. Os eventos desportivos podem ter público (sujeito a regras a definir pela DGS), permitindo assim que as várias competições que vão começar nas próximas semanas possam ter assistência, embora caiba às autoridades de saúde definir as condições. Os espetáculos culturais podem realizar-se com 66% lotação.

Além disso, os casamentos e batizados e outros eventos do género podem realizar-se com lotação de 50%. Os equipamentos de diversão - como carrosséis e jogos itinerantes -, podem operar, de acordo com as regras da DGS, em local autorizado pelo município.

E, em termos laborais, o teletrabalho deixa de ser obrigatório mas é recomendado.

Por outro lado, e durante esta primeira fase, os bares e discotecas vão continuar de portas fechadas. As festas e romarias vão continuar proibidas porque, explicou o chefe de Governo, são eventos que levam a uma aglomeração de pessoas.

A segunda fase, previsivelmente, pode arrancar no início de setembro quando 70% da população tenha a vacinação completa. A partir daí, o governo prevê que deixe de ser obrigatório o uso de máscara na via pública. Os casamentos e batizados passam a poder realizar-se com lotação de 75%. E os espetáculos culturais podem ter 75% lotação. Os transportes públicos deixam de ter limites de capacidade e os serviços públicos passam a funcionar sem necessidade de marcação prévia.

E, por fim, a terceira fase, que poderá acontecer em outubro. A partir desta fase, os bares e discotecas passam a poder abrir, mas os clientes têm de apresentar um certificado digital ou teste negativo. E os restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por grupo. E deixa de haver limites de lotação.

Ainda assim, o primeiro-ministro apontou que estas duas últimas fases podem ocorrer antes, caso haja uma aceleração da vacinação que o permita. "A task force da vacinação já nos habituou a podermos ter confiança na programação da vacinação, não obstante os sobressaltos que nunca podemos evitar ou garantir que não existam - como já existiram no passado - mas tem sido sempre possível ultrapassá-los e recuperar atrasos que aconteceram por incumprimento das obrigações contratuais da entrega atempada das vacinas. Creio que podemos ter confiança no calendário que a task force tem apresentado para o desenvolvimento do programa de vacinação e ter como indicador esta evolução nos permitindo fixar este calendário", sustentou António Costa.

"Se tivermos a felicidade de as datas indicadas para completar cada uma destas datas da vacinação ser concluída mais cedo, as restrições também podem ser eliminadas mais cedo", acrescentou.