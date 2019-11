Três operadores, uma visão: regulador é obstáculo ao 5G

O 5G está atrasado e há um culpado: o regulador. Da Apritel ao governo, passando pelas telecom que operam no mercado português, muitas e duras têm sido as críticas ao regulador, com a Anacom a ser chamada à pedra pelos obstáculos e dificuldades que tem trazido à implementação das redes 5G em Portugal.

Reunidos num painel da Mobi Summit dedicado ao 5G, líderes das três operadoras que repartem o mercado português não têm dúvidas: o regulador está a ser um obstáculo à oportunidade que traz a quinta geração móvel. Desde os receios de uma “oportunidade perdida”, passado pela “falta de conhecimento” e culminando na “falta de responsabilidade”, ninguém está satisfeito com o que tem sido o papel do regulador.

“As propostas relativas ao concurso são ainda muito genéricas e nada reveladoras da estratégia do país para a atribuição de espetro. Tal significa que estamos a protelar no tempo a discussão e a comprometer a atribuição de espetro nos prazos desejáveis”, sublinhou a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL) aquando da abertura do período de consulta, considerando que os documentos disponibilizados “ficam aquém do expectável e necessário”. (Leia mais aqui)

O próprio governo admitira já que havia atrasos de que era importante recuperar – atrasos que a Anacom rejeita (veja aqui) – e que esses seriam responsabilidade do regulador. “É urgente que a Anacom recupere para que o acesso ao 5G possa ser feito em condições de igualdade de oportunidade e salvaguardando a sã concorrência (…) O processo na Anacom está a demorar, mas Portugal e as empresas não estão atrasadas. Na verdade, os três operadores até já efetuaram testes com pioneirismo mundial”, afirmou o secretário de Estado das comunicações.

Quanto aos operadores do mercado, a opinião não podia ser mais clara.

“Não estamos na mesma página”, lamenta a Altice

“Portugal foi um país líder no 3 e 4G, é um early adopter de tecnologia na Europa. O que está a acontecer hoje é que nós, operadores, sabemos o que é o 5G, temos engenheiros, benchmark, know how, e era bom que o regulador tivesse o mesmo conhecimento. No sentido em que se nós dizemos que vamos nesse sentido o regulador dissesse o mesmo. Isso não está a acontecer”, lamenta Nuno Nunes, CSO B2B da Altice.

“Estão a ser colocadas métricas para que o 5G arranque de forma em que não se percebe o esforço que está do outro lado. Os operadores vão ter de investir milhões em licenciamento – que deve ser equilibrado para depois se fazer investimento no lado do hedge e dar serviços. Portanto, neste momento, não estamos na mesma página, operador e regulador, como devíamos”, lamenta o responsável.

“Estamos a perder oportunidade de seguir no pelotão da frente”, receia a Vodafone

“Na minha vida profissional, uma coisa de que não gosto é de perder oportunidades. E aqui tenho a sensação de que é isso que está a acontecer, estamos a perder a oportunidade de seguir no pelotão da frente”, receia João Nascimento, CTO da Vodafone. “Às vezes devemos perguntar porque é que isso é importante: porque podemos ser os primeiros a pôr mão na tecnologia a criar para as empresas – o que pode ser bom para as empresas se diferenciarem e venderem lá fora.”

“Outra coisa importante é que muitas vezes os fornecedores de tecnologia gostam de a testar em Portugal. Se não podemos começar, eles não podem vir para cá e vão escolher outro país para começar. Esta sensação de oportunidade perdida é algo que eu não gosto. Gosto de olhar para a frente”, conclui o responsável da Vodafone.

“É uma falta de responsabilidade”, critica a NOS

“Pego nesse tema da oportunidade perdida para dizer que me parece que aqui há alguma falta de responsabilidade. É uma enorme oportunidade para o país – e nas anteriores soube-se aproveitar”, sublinha Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS. “Temos hoje a rede fixa e a móvel com provavelmente a maior qualidade da Europa e estamos a ficar para trás no 5G. Este é o primeiro ponto.

“Em segundo lugar, mesmo o que foi lançado é pouco e pouco claro para uma decisão desta importância. Terceiro: parece-nos que não estão a ser tomadas as medidas necessárias para que todo o espetro necessário ao completo aproveitamento da tecnologia esteja disponível como é necessário e no tempo necessário”, diz Manuel Ramalho Eanes. E conclui: “Estamos muito preocupados.”