Três portugueses no top-5 dos treinadores mais caros

A contratação de Xavi pelo Barcelona, por cinco milhões de euros, trouxe de volta a discussão sobre o preço dos técnicos. Uma discussão onde se fala, e muito, em português

Despedido o holandês Ronald Koeman, o Barcelona foi em busca de Xavi Hernández, um herói do clube enquanto jogador que os dirigentes consideram capaz de devolver a glória ou, pelo menos, a identidade perdida ao gigante catalão. Mas para tanto foi necessário pagar cinco milhões de euros ao Al Sadd, clube qatari do jovem treinador. O clube arcou com 50% da despesa, o próprio Xavi com a outra metade.

E, graças ao Barça e a Xavi, a discussão sobre o preço dos treinadores de futebol, tão ofuscada pelas contratações milionárias de jogadores, voltou às manchetes. Na verdade, ela não esteve afastada tanto tempo assim: no início da temporada, o Bayern Munique bateu o recorde de euros investidos num mister, ao pagar 25 milhões ao Red Bull Leipzig, pelo jovem (33 anos) e talentoso Julian Nagelsmann.

O anterior detentor da marca de treinador mais caro era um português: André Villas-Boas, que, quando estava no FC Porto, custou ao Chelsea 15 milhões de euros, em 2011. Fecha o top-3, o norte-irlandês Brendan Rodgers, por quem o Leicester City, seu atual clube, pagou ao Celtic 10,9 milhões em 2019 (curiosamente, Rodgers é o detentor também da sexta marca: o Liverpool contratou-o ao Swansea City em 2012 por 6,2 milhões).

A seguir, o quarto e o quinto técnicos mais caros são portugueses: Ruben Amorim, que custou 10 milhões ao Sporting para o tirar do SC Braga, um valor considerado incrível em 2020 mas que hoje parece até barato; e José Mourinho, que trocou Inter por Real Madrid por oito milhões em 2010.

A questão que se coloca, no caso de Xavi, de Nagelsmann ou de Amorim, é se treinadores valem tanto investimento. Afinal de contas, ao contrário dos jogadores, normalmente não se "revendem". O fim mais comum das relações entre clubes e técnicos, na verdade, é a demissão e o respetivo custo indemnizatório. O Barça, como o Bayern ou o Sporting noutros momentos, achou que sim, que valeu. O tempo responderá.