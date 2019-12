Treze milhões para recuperar áreas ardidas

O Fundo Florestal Permanente deverá encaminhar até 13 milhões de euros para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para ações de prevenção e recuperação de áreas ardidas, em termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da ação climática, segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020.

Por sua vez, o ICNF deverá transferir até dois milhões de euros para a GNR, no âmbito do Fundo Florestal Permanente, com vista a suportar os encargos com a contratação de vigilantes florestais, em número não quantificado.

Do Fundo Florestal Permanente deverão também sair até 12 milhões de euros para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), para integrar o cofinanciamento nacional de projetos de investimento florestal, no âmbito do PDR2020.

Reforço à agricultura biológica

O Governo pretende aumentar em 29 milhões de euros a execução dos fundos de apoio à agricultura biológica no âmbito do PDR2020, através de ações que visem, designadamente, o apoio técnico e a certificação na transição para este modo de produção agrícola.

No mesmo documento, o Governo também admite fazer alterações orçamentais para implementar o Programa Nacional de Regadios, mas sem quantificar.