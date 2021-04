Tribunal Constitucional alemão dá luz verde à bazuca europeia

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © JOHN THYS / POOL / AFP

O Tribunal Constitucional decidiu esta quarta-feira recusar a providência cautelar que tinha como intenção impedir que a Alemanha aprovasse o plano de recuperação europeu.

No final de março, este tribunal tinha levantado algumas dúvidas sobre a necessidade de parte dos 750 mil milhões de euros do orçamento do fundo de recuperação da Alemanha serem obtidos através de empréstimos junto de investidores privados para poder financiar o plano de recuperação.

"Existem limites relativamente ao montante, duração e propósito do empréstimo a que a Comissão Europeia está autorizada, assim como potenciais responsabilidades da Alemanha", refere o Constitucional alemão, citado pela estação CNBC.

Depois da análise, o tribunal concluiu que este financiamento está circunscrito à recuperação dos países da União Europeia. Ou seja, foram levantados os obstáculos à aprovação do fundo de recuperação pós-pandemia.

A presidente da Comissão Europeia felicitou a decisão desta quarta-feira. "A União Europeia mantém-se no caminho para a recuperação da economia, após esta pandemia sem precedentes. Os nossos programas vão servir para uma economia mais verde, resiliente e digital", referiu Ursula von der Leyen.

Até ao final da semana passada, havia 10 países da União Europeia sem concluírem as etapas necessárias para entregarem os respetivos planos nacionais de recuperação.

