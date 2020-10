Tribunal Constitucional proíbe fim de rendas antigas por falta de resposta do inquilino

Predios predio habitacao andares lisboa casa casas (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

O Tribunal Constitucional (TC) considera como inconstitucional a norma que prevê que, caso um inquilino não responda a uma comunicação do senhorio no prazo de 30 dias, um contrato de arrendamento possa transitar automaticamente para o Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), deixando o inquilino desprotegido.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Negócios e pelo Público, que referem que o TC considera que existem normas no NRAU que violam a Constituição, nomeadamente no direito à habitação.

O parecer foi tomado tendo em conta um caso particular, de uma idosa de 65 anos, que residia na mesma casa há mais de 60 anos. Em abril de 2013, recebeu uma cara da senhoria, que propunha uma renda mensal de cem euros e que o arrendamento passasse a ser de prazo certo (um contrato de cinco anos, renovável por três).

A falta de resposta por parte da inquilina levou a que o contrato transitasse para o NRAU, presumindo que a inquilina aceitou a renda, o tipo de contrato e a respetiva duração propostas.

O Público nota que, na análise, os juízes do TC consideram que foi violado o artigo 65.º da Constituição e que a transição para o novo regime, tendo em conta a falta de resposta por parte do inquilino, foi feita sem que tenham sido "comunicadas as alternativas que lhe assistem e sem que o mesmo tenha sido advertido do efeito associado ao seu eventual silêncio", é citado.