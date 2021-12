Tribunal de Contas alerta: mais de metade da receita fiscal portuguesa está por cobrar

José Tavares, presidente do Tribunal de Contas © César Cordeiro/Global Imagens

Vários analistas e políticos dizem que a carga fiscal em Portugal é muito elevada, mas a realidade é que muitas dessas verbas fiscais não existem nos cofres públicos; estão por cobrar, estão inativas ou até definitivamente perdidas (algumas prescrevem), encontram-se em processos de cobrança coerciva, alguns dos quais se desconhecendo o desfecho, por exemplo.

Dito isto, mais de metade da receita fiscal estava efetivamente por cobrar no final do ano passado, alertou esta quarta-feira o Tribunal de Contas (TdC), no seu Parecer à Conta Geral do Estado relativa a 2020 (CGE 2020), documento que foi entregue à Assembleia da República.

"Da análise realizada à composição da Conta Geral do Estado, alerta-se para o elevado valor de receita fiscal por cobrar (o equivalente a 50,3% da receita fiscal do ano)", refere o Tribunal presidido por José Tavares,.

A este problema, "acresce o facto dessa dívida em cobrança coerciva ter aumentado 882 milhões de euros, atingindo 22 mil milhões de euros, e apenas 28,1% da carteira ser dívida ativa".

Já os pagamentos em atraso "atingiram, no final de 2020, o valor mais baixo dos últimos três anos, totalizando 201 milhões de euros, dos quais 74,9% dizem respeito a despesas efetuadas pelas entidades do Serviço Nacional de Saúde", refere o auditor das contas públicas.

