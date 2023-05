Tribunal de Contas controlou mais de 260 mil milhões de euros de despesa pública em 2022

© Rodrigo Cabrita

O Tribunal de Contas (TdC) controlou, em 2022, mais de 260 mil milhões de euros de despesa pública e 1170 entidades, além de ter fiscalizado mais de 1800 atos e contratos, de acordo com o Relatório de Atividades de 2022, divulgado esta quinta-feira.

Na fiscalização prévia, o TdC fiscalizou 1805 contratos, tendo sido recusado o visto a 22 deles. Na fiscalização sucessiva foram realizadas 59 auditorias e outras ações de controlo, bem como outras 20 auditorias específicas para apuramento de eventuais reponsabilidades financeiras. O órgão recebeu e validou, ainda, 6628 contas e verificou outras 325 de entidades públicas.

Durante o ano de 2022, o Tribunal de Contas decidiu 21 processos de efetivação de responsabilidades financeiras e concluiu a análise de 198 denúncias. Formulou ainda 2741 recomendações, resultado da atividade desenvolvida pelo TdC na emissão dos pareceres sobre a Conta Geral do Estado e sobre as Contas das Regiões Autónomas, das auditorias e verificações de contas.

O ano passado ficou ainda marcado pela construção do Plano Estratégico Trienal 2023-2025, com objetivos focados no desenvolvimento sustentável das finanças públicas, na boa gestão dos recursos públicos, na responsabilidade e na prestação de contas.

O relatório salienta também as atividades internacionais do Tribunal de Contas e instituições congéneres, nomeadamente a designação do TdC para novo auditor externo do CERN, a Organização Europeia de Investigação Nuclear.

De destacar, ainda, as audições na Assembleia da República (AR), duas na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças da AR, uma relativa ao Relatório de Auditoria à Gestão do Novo Banco com Financiamento Público e outra no âmbito da Proposta de Orçamento do Estado para 2022. Adicionalmente, ocorreu ainda a Subcomissão para o acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).