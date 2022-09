Tribunal de Contas Europeu: ação de Bruxelas nos PRR é adequada mas falta clareza de marcos e metas

© EPA

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) divulgou esta quinta-feira um relatório sobre a ação da Comissão Europeia quanto aos planos nacionais de recuperação e resiliência (PRR). Para o organismo, a ação de Bruxelas foi "globalmente adequada", mas "subsistem riscos ligados à execução", como a "falta de clareza de marcos e metas".

"O TCE concluiu que a avaliação dos planos de recuperação e resiliência efetuada pela Comissão [Europeia] era globalmente adequada, dadas as limitações de tempo e a complexidade do processo. Contudo, detetou várias insuficiências neste último, bem como riscos para a execução bem-sucedida dos planos", lê-se na auditoria divulgada,

Os PRR surgiram no âmbito da pandemia da covid-19, como forma de apoio aos Estados-membros da União Europeia na mitigação dos efeitos do contexto pandémico e ajuda na recuperação económica. Assim, Bruxelas criou um mega pacote de mais de 700 mil milhões de euros ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). A Comissão Europeia chamou a si a responsabilidade de avaliar cada um dos 27 PRR e orientar os Estados-membros.

Nesta avaliação do TCE, Bruxelas saiu-se bem mas o organismo com sede no Luxemburgo esperava mais. O processo de avaliação [dos PRR] e as orientações prestadas a cada um dos países decorreram "de forma eficaz" e garantiram que os planos de cada Estado estivessem "em conformidade com as condições previstas no regulamento MRR". No entanto, o TCE considera que há "riscos e desafios suscetíveis de afetar a execução dos mesmos", tendo detetado "várias insuficiências".

"A avaliação da Comissão [Europeia] baseou-se em listas de controlo e orientações internas abrangentes, mas os avaliadores não as utilizaram de forma sistemática nem uniforme para a avaliação qualitativa. Os principais documentos de apoio à avaliação final da Comissão estavam disponíveis, mas nem sempre eram facilmente rastreáveis. [Bruxelas] prestou apoio aos Estados-membros na elaboração dos planos de recuperação e resiliência e emitiu documentos de orientação. No entanto, um papel mais ativo da Comissão [Europeia] na promoção do intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros teria facilitado o processo", lê-se.

Para o Tribunal de Contas Europeu, os PRR "podem contribuir para os domínios abrangidos pelo MRR, mas o alcance da contribuição varia e o impacto ainda tem de ser determinado na prática". Acresce que os PRR "não incluem sistematicamente medidas para atenuar os efeitos ambientais sob a forma de marcos ou metas", embora as não seja "provável que as medidas auditadas prejudiquem significativamente o ambiente".

Segundo o auditor, embora Bruxelas tenha agido em conformidade, reconhecendo como ponto positivo a aplicação dos mesmos métodos em todos os Estados-membros, "falta clareza" a alguns marcos e metas, que "não abrangem as principais fases da execução".

Por outro lado, "a avaliação dos custos estimados feita pela Comissão refletiu a falta de informações sobre certas medidas e o facto de os perfis de desembolso serem o resultado de negociações, e não um reflexo dos custos subjacentes".

O TCE concluiu, ainda, que a Bruxelas "garantiu que os planos respondiam à totalidade ou a uma parte significativa das recomendações específicas por país", de acordo com o estipulado no Semestre Europeu. Todavia, não é possível definir a que "parte significativa" assegurou a ação da Comissão Europeia. "Por isso, esta avaliação continua, em certa medida, a ser subjetiva, sobretudo nos casos em que a Comissão [Europeia] detetou lacunas", lê-se.

Como concluiu que o trabalho da Comissão Europeia pode melhorar, o TCE recomenda Bruxelas a: melhorar a documentação e os procedimentos de avaliação; promover o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-membros; acompanhar o contributo das medidas aplicadas no âmbito das recomendações específicas por país; reforçar a transparência e o acompanhamento do princípio de "não prejudicar significativamente"; assegurar, para marcos e metas, mecanismos de verificação claros, definidos de forma adequada; verificar a conformidade com os marcos específicos em matéria de acompanhamento e controlo e incentivar a utilização da ferramenta de exploração de dados e de pontuação do risco da Comissão Europeia.

"É fundamental proporcionar o apoio em tempo oportuno, mas não à custa de uma boa gestão financeira. É preciso termos total transparência e controlos eficazes para garantir que os fundos da UE têm o fim e o impacto previstos", afirma Ivana Maletić, membro do TCE responsável por esta auditoria, citada no mesmo comunicado.

Para esta auditoria, o TCE utilizou como amostra seis países (Alemanha, Grécia, Espanha, França, Croácia e Itália).