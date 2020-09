Tribunal de Contas Europeu defende bazuca mais alinhada para a coesão

A chave de distribuição de fundos da chamada bazuca europeia de 750 mil milhões de euros em resposta à pandemia, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), deve estar mais alinhada com o objetivo de coesão na UE e impacto da crise covid-19 nas economias dos diferentes Estados-membros, entende o Tribunal de Contas Europeu num parecer publicado esta quarta-feira a pedido do Parlamento Europeu.

No documento, o Auditor da UE considera que o valor das subvenções a distribuir por cada Estado, num bolo global de 312,5 milhões de euros, apenas “reflete parcialmente o impacto da covid-19”. Por outro lado, não está completamente alinhado para a convergência. “Além do objetivo de mitigar o impacto da covid-19, o MRR também visa promover a coesão territorial, social e económica da União ao melhorar a resiliência e apoiar a recuperação. Ainda assim, isto é apenas parcialmente refletido no mecanismo de distribuição”.

De acordo com a fórmula de cálculo proposta pela Comissão Europeia em junho, Portugal terá à partida a receber 12,9 mil milhões de euros em subvenções diretas, sendo o oitavo país mais beneficiado, atrás de Itália (63,4 mil milhões), Espanha (61,6 mil milhões), França (32,2 mil milhões), Polónia (26,8 mil milhões) Alemanha (21,5 mil milhões), Grécia (17,9 mil milhões) e Roménia (13,5 mil milhões). Atrás de Portugal, estão Bulgária, Croácia e Hungria, Estados-membros que deverão receber, cada um, 6,1 mil milhões de euros.

O Tribunal de Contas Europeu nota que “mais de dois terços das subvenções do MRR estão destinados a 14 Estados-membros com um PIB per capita de pelo menos 90% da média da UE, e apenas cerca de um quarto a oito Estados-membros com um PIB per capita abaixo de 75% da média da UE”. Nos primeiros casos estão países como Itália, Espanha, França e Alemanha. Já Portugal, registava um PIB per capita em 78,4% da média do bloco no último ano.

A distribuição proposta, lembra o parecer da instituição, reflete não apenas o PIB per capita, mas também o tamanho da população de cada país, factores com igual peso no cálculo das subvenções a atribuir.

Além das subvenções, também o valor de empréstimos a que cada país poderá aceder vai depender do rendimento nacional bruto que tenham registado, o que também favorecerá os Estados-membros mais desenvolvidos, segundo o Tribunal de Contas Europeu.

O Auditor lembra ainda que os cálculos têm como referência indicadores prévios à pandemia. Tal permitirá agilizar as verbas, mas não permitirá que o impacto da covid-19 em cada país seja devidamente ponderado. Sobretudo, porque 70% dos fundos serão alocados nos próximos dois anos, e uma revisão nos indicadores de distribuição só deverá acontecer em 2023 para os 30% remanescentes.

“Em resultado, dos dez Estados-membros que recebem a maior alocação de subvenções, quatro deverão sofrer uma quebra do PIB em 2020 que é inferior à média da UE de 7%”, nota o parecer. São os casos da Polónia, Alemanha, Roménia, mas também Portugal, com uma projeção de quebra de 6,8%.

O parecer aponta porém que “as revisões do Produto Interno Bruto ao longo do tempo poderão conduzir a alterações na chave de distribuição”. “Tal é particularmente relevante na atual situação de turbulência económica, que aumenta a probabilidade de revisões pós-2020 do PIB 2020-2021 e, por conseguinte, de ajustamento na chave de distribuição”.

Regras mais simples e garantias de fiscalização

No parecer a pedido dos eurodeputados, o Auditor europeu alerta também para a necessidade de simplificar os procedimentos para que os países possam receber os fundos com menos burocracia. Está previsto que os países poderão aceder aos fundos a cada seis meses, contra a implementação dos respetivos planos nacionais de recuperação e de reformas, num prazo longo que poderá dificultar a absorção dos valores. Por outro lado, o Tribunal pede indicadores comuns obrigatórios que guiem a avaliação do cumprimento das metas.

Por fim, o Tribunal recomenda regras claras que assegurem que o Parlamento Europeu tem um papel fiscalizador sobre o uso dos fundos e, ao mesmo tempo, que seja reconhecido que os auditores do próprio Tribunal de Contas Europeu têm competência para auditar a Mecanismo, tal como fazem relativamente ao orçamento da UE, o Quadro Financeiro Plurianual.

Em Portugal, o governo pretende ser dos primeiros a ver aprovado o Plano de Recuperação para a absorção dos fundos. O documento estará em discussão no Conselho de Ministros no dia 17 e será discutido na Assembleia da República e com os partidos políticos no dia 23. O primeiro esboço é entregue em Bruxelas até dia 15 de outubro.