Tribunal de Justiça da UE: Londres deve poder reverter processo de Brexit

Pode ser um ponto a favor de Theresa May na luta pela aprovação do Brexit no Parlamento britânico. Um dos membros do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) defendeu que Londres pode reverter o processo de saída da UE.

A primeira-ministra britânica tem vivido dias difíceis. Conseguiu um acordo com os parceiros europeus para uma saída do Reino Unido da União Europeia, mas internamente Theresa May enfrenta uma contestação grande. Há semanas, quando o acordo com o bloco económico foi alcançado, vários dos seus ministros apresentaram a demissão antes mesmo do documento ser assinado pelos parceiros europeus. E no Parlamento britânico ainda não é certo que o acordo para o Brexit tenha luz verde.

Agora, um dos membros do Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que o Reino Unido deveria poder reverter o processo de Brexit. A opinião de Manuel Campos Sanchez-Bordona, advogado-geral neste tribunal, não é vinculativa. “A possibilidade continua a existir” de revocar o Brexit “até ao acordo de saída estar formalmente concluído”, disse, citado pela Bloomberg.

Esta opinião pode ser uma arma para a primeira-ministra britânica ter alguma vantagem para conseguir a aprovação do Parlamento. É que, de acordo com a Bloomberg, a possibilidade de Londres retroceder na sua decisão de sair pode ser um motivo para alarme para os mais fervorosos, o que pode se traduzir em apoio ao acordo já alcançado com Bruxelas.

No entanto, a possibilidade de reverter o chamado Artigo 50 – que permite a saída de um estado-membro do bloco económico – favorece sobretudo os partidários da manutenção de Londres na União Europeia, podendo dar gás à campanha por um segundo referendo, que muitos defendem.

May apela aos deputados conservadores

A primeira-ministra britânica, Theresa May, encorajou na passada sexta-feira, 30 de novembro, os deputados conservadores a pensarem no benefício que o acordo do ‘Brexit’ trará aos seus eleitores, em vez de rejeitá-lo na votação de 11 de dezembro.

O acordo assinado com Bruxelas estabelece os termos de saída e o quadro geral da futura relação bilateral e, numa cláusula controversa de segurança, confere um estatuto especial à província britânica da Irlanda do Norte.

“Ainda não votámos. Vamos concentrar-nos no acordo que negociamos com a UE, um acordo que é bom para o Reino Unido e bom para os seus eleitores”, disse Theresa May aos jornalistas no avião da Força Aérea Britânica (RAF), numa mensagem direta para os seus deputados “tories”.

A primeira-ministra insistiu novamente que uma rejeição do plano significará mais “divisão e incerteza” no Reino Unido. “Eu penso que cada deputado precisa de considerar a importância de cumprir o voto do ‘Brexit’ (pelo referendo) que é de alguma forma bom para os seus eleitores”, acrescentou. O documento do ‘Brexit’ contempla, entre outras coisas, os termos da “saída” britânica, como a situação dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido, entre outros temas.