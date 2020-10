Trigo Pereira. Governos minoritários são frágeis e deveríamos evitá-los"

Paulo Trigo Pereira © Orlando Almeida/GI

Paulo Trigo Pereira foi eleito deputado pelas listas do PS em 2015. Foi um dos independentes que o PS convidou para elaborar o cenário macroeconómico para a legislatura, que terminou como não inscrito, abandonando a bancada socialista por razões que ainda não revelou. Agora lança o livro "Democracia em Portugal: como evitar o seu declínio", uma reflexão sobre os quatro anos que passou no parlamento.

Acredita que o Orçamento do Estado para 2021 vai passar?

Estou convencido que sim, embora gostaria que as coisas fossem de outra maneira. Basta olhar para o Orçamento do Estado para perceber que o Governo já fez uma série de cedências ao Bloco de Esquerda, nomeadamente. E ainda não temos uma posição do BE em relação ao Orçamento e isto é precisamente aquilo que considero no livro indesejável: haver governos minoritários sem no mínimo acordos de coligação parlamentares. Porque são esses acordos que estabelecem os limites até onde se vai e a partir do qual um determinado partido já não aceita determinadas medidas. Esses acordos são o cimento - que pode ser mais forte ou mais fraco - mas é um cimento de uma estabilidade política.

E falta esse cimento, neste caso?

Não havendo esses acordos, não se sabe quais são as linhas de compromisso que os partidos aceitam e, portanto, os partidos até podem estar permanentemente a mudar as suas exigências, porque não há nenhuma base de conversa. Olhando para este OE, vejo uma série de medidas - nova prestação social, aumento do subsídio de desemprego, na solução para o Novo Banco (a proposta do BE é impraticável) -pontos críticos que foram enunciados pelo BE na deliberação política da Mesa Nacional. Mas continuamos nesta incerteza.

E isso fragiliza o Governo. Estas negociações que pode não ter um ponto de chegada?

Isso fragiliza a estabilidade política. Estou convencido de que não vai haver uma crise política eminente. Estou convencido que este Orçamento vai passar, não se sabe como, mas vai passar. A questão é o Orçamento que vai sair destas negociações e esta incerteza nas próprias medidas e na estabilidade política. O Governo ainda não cumpriu um ano em funções. Esse é o grande ponto do meu livro. As democracias maduras não funcionam assim: com governos minoritários sem acordos. Funcionam com coligações. A maioria das democracias europeias funciona com coligações, logo à partida. Não havendo coligações, pelo menos deve haver acordo. Aliás, um dos argumentos do meu livro é que aquilo que explica o sucesso da "geringonça" são várias coisas. Uma delas foi o cenário macroeconómico feito antes das eleições, mas a outra foi a existência desses acordos.

Esse é um dos desafios para evitar o risco do declínio da democracia?

Apresento dois ou três grandes desafios: um deles tem a ver com alterar a cultura política dominante que considera que é razoável e normal existirem governo minoritários sem acordos de coligação. Esta cultura política, e há vários casos de queda de governos minoritários, deveríamos tomar como grande ilação do passado que governos minoritários são frágeis e vulneráveis e deveríamos evitá-los. E a outra é reforçar os partidos políticos e, sobretudo, as fundações partidárias que são muito fracas em relação ao que deveriam ser, como por exemplo, as fundações políticas alemãs. Se replicássemos o modelo alemão, teríamos partidos muito mais qualificados capazes de fazer boas propostas na Assembleia da República. E as que existem em Portugal não cumprem as funções que deveriam desempenhar. Necessitamos de alterar o sistema político para capacitar os partidos políticos.

E quando foi deputado teve exemplos dessa impreparação?

Desde o caso da transparência até ao da descentralização mostra que os partidos não estão preparados e, como tal, convidam uns independentes - o último foi o Costa Silva - para fazer uma reflexão para alimentar a ação política. Mas isso não é maneira de funcionar do ponto de vista de uma democracia madura.

Dá ainda o exemplo do processo orçamental em que sugere que os deputados não estão preparados para analisar de forma crítica e com todas as ferramentas o Orçamento...

Em relação à questão orçamental temos duas coisas positivas: o Conselho das Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e ajudam os deputados. O problema é que o processo orçamental vai tornar-se ingerível, porque o número de artigos dos orçamentos do estado tem aumentado substancialmente e o número de propostas tem aumentado exponencialmente.

E há matérias que nem sequer deveriam ser incluídas em sede de orçamento...

O OE está a aumentar em artigos naquilo que designamos de "normas cavaleiras" - são normas que não têm implicação nenhuma do ponto de vista orçamental, nem na receita nem da despesa - mas que estão inseridas. E algumas são até surreais porque interferem na própria competência executiva do Governo, como por exemplo, a linha circular do Metro de Lisboa. Há um conjunto de normas que não deviam lá estar e algumas delas explicam-se também pelos governos minoritários: promessas que são feitas ao partido A ou B e que para que sejam mais sólidas aparecem no orçamento do Estado, mas não deveriam lá estar. O orçamento é uma previsão de receitas e despesas para o ano devidamente justificadas nos mapas. Ao analisar o Orçamento do Estado, e o facto de ser cada vez mais complexo, leva a situações caricatas em que os deputados, à última hora, não sabem o que estão a votar na especialidade - e não sabem porque é impossível. Com 1.300 propostas de alteração o próprio processo orçamental está a ficar uma coisa inacreditável. Neste momento não há um guião de votação, há vários guiões de votação paralelos. Tudo isto também não fortalece a democracia, não fortalece a razoabilidade da tomada de decisão política.

E como poder ser alterada esta situação?

Uma forma - que defendo - passa por acordos de coligação para a legislatura ou, no mínimo dos mínimos, um governo minoritário com acordos de coligação. A outra, que nem sequer é possível, é tentar limitar o direito de iniciativa...

Mas isso é inconstitucional...

No fundo, voltamos ao argumento central do livro: a estabilidade e a coerência têm de ser feitas com governos de coligação. Defendi isso logo a seguir às eleições e o PS deveria empenhar-se numa coligação, o que é certo é que isso não foi feito, talvez por culpa de ambas as partes, mas seja com quem for quem ganha as eleições deve tentar um acordo. E mal sabíamos que vinha aí a covid. Mas mesmo sem covid já era complicado, assim ainda é mais.

E é mais um elemento de erosão da democracia? E achávamos que Portugal estava imune a populismos...

Não está imune e apresento dados no livro sobre a abstenção e que tem vindo a aumentar de forma galopante é uma Caixa de Pandora. Quem se abstém ou quem vota em branco ou nulo, pode vir a votar em qualquer projeto, nomeadamente populista. Geralmente quem se abstém ou quem vota em branco não está satisfeito e é uma bolsa der cidadão que a qualquer momento pode ser chamada a projetos populistas ou autoritários.

Chama-lhe uma "desafeição" pela democracia...

Todo este livro é uma tentativa de reforçar a democracia, mas a tendência do declínio é a tendência da incapacidade de dar resposta aos desafios da sociedade portuguesa, nomeadamente, os de longo prazo: a demografia, a justiça, o ambiente. Estes problemas têm de ser lidados pela democracia. Os partidos e os governantes estão a tentar dar resposta aos problemas imediatos e é compreensível. E senti isso na anterior legislatura.

Quer dar exemplos?

O caso mais paradigmático foi o da transparência porque os partidos não sabiam o que queriam ou queriam coisas diferentes, o que é normal. Mas temos de chegar a uma síntese, os partidos têm de tomar uma posição. Ou sobre a questão da descentralização e esse foi outro caso do mau funcionamento parlamentar: criou-se uma comissão independente para a descentralização que depois já não é independente porque a maioria das pessoas são ex-políticos. Por sua vez, essa comissão vai encomendar e subcontratar estudos a professores universitários e outros sobre uma temática que os partidos deveriam ter posição. A questão da descentralização e da regionalização é uma questão política para além de técnica: são opções. Não se descentraliza e não se faz outsourcing de uma coisa tão importante - e, por isso, votei contra - porque nada daquilo foi pensado.