É um recorde absoluto nas vendas de passes de jogadores para o SC Braga. O confirmou esta sexta-feira o acordo com a SC Braga SAD para a contratação de Francisco Trincão. O jovem avançado português, de 20 anos, permite um encaixe de 31 milhões de euros para os minhotos.

Esse valor supera por muito a saída dos minhotos até agora mais lucrativa: Pedro Neto saiu para a Lazio por 17 milhões de euros – o mesmo jogador rumou no verão passado para o Wolves da Liga inglesa por 18,3 milhões. Antes da saída de Neto, a contratação de Rafa pelo Benfica tinha permitido a entrada no SC Braga de 16 milhões de euros.

Apesar do negócio já ter sido finalizado, Trincão só se muda para Camp Nou a 1 de julho de 2020 e irá cumprir um contrato válido por cinco temporadas, ficando blindado com uma cláusula de 500 milhões de euros. No clube catalão vai encontrar outro português, Nelson Semedo.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

Além de já ter brilhado em alguns jogos pelos minhotos esta época, Trincão atuou já pelos escalões mais jovens de Portugal tendo-se sagrado campeão europeu de sub-19 em 2018, numa prova em que também foi o melhor marcador.

O mercado de transferências na Europa – que teve a saída de Bruno Fernandes para o Man. United como principal negócio até ao momento – encerra esta sexta-feira, com alguns negócios já concretizados a envolver portugueses em destaque:

– O Benfica deverá anunciar a chegada o veterano avançado luso-brasileiro de 30 anos Dyego Sousa, por empréstimo do Shenzhen FC, já depois de ter anunciado ontem do jovem sub-19 Diogo Almeida, proveniente do Paços de Ferreira.

– Cédric Soares, lateral português do Southampton foi emprestado até ao final da época ao Arsenal

– O Vitória de Guimarães emprestou Rafa Soares ao Eibar, da Liga espanhola

“Don’t you want a striker?” 🤔 José has fun interviewing himself on the transfer market 😂 three good questions and three good answers 😁 pic.twitter.com/FMHeAUURB3 — Hayters TV (@HaytersTV) January 31, 2020