Tripulantes da TAP arrancam com primeiro dia de greve

Os tripulantes de cabine da TAP iniciam hoje o primeiro de dois dias de greve. O protesto, que arranca esta quinta-feira e termina amanhã à meia-noite, irá afetar 50 mil passageiros, de acordo com os números avançados pela transportadora aérea. A companhia cancelou preventivamente 360 dos 500 voos programados para estes dois dias, permitindo aos passageiros visados que pudessem alterar as suas viagens.

Contudo, haverá serviços mínimos a cumprir a partir dos aeroportos de Lisboa e do Porto. O Tribunal Arbitral definiu esta semana que os serviços mínimos deverão abranger a realização de três voos diários de ida e volta para os Açores e de dois voos diários de ida e volta para a Madeira. Além das regiões autónomas, os serviços mínimo devem ainda abranger os países lusófonos e zonas com emigrantes portugueses.​ Desta forma, foram definidas 11 ligações entre Lisboa e Porto e o Brasil, Angola, França, Bélgica, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça.

Os tripulantes da TAP protestam contra a falta de entendimento com a companhia nas negociações do novo acordo de empresa (AE) e já admitiram avançar com mais cinco dias de greve até dia 31 de janeiro, caso a empresa liderada por Christine Ourmières-Widener não ceda nas reivindicações exigidas. Entre elas, está a questão da reposição do pagamento das ajudas complementares e a atualização salarial. A TAP garantiu estar disposta a negociar com os trabalhadores assim que estes dois dias de paralisações terminarem, para tentar evitar que o descontentamento escale e resulte em novos constrangimentos na operação.