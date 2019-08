Troca de garrafas de gás já pode ser feita em qualquer ponto de venda

A partir de agora, já pode trocar a botija de gás em qualquer ponto de venda mesmo que de outra marca. O regulamento que define o processo de armazenagem, recolha e troca das garrafas foi aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

“O objetivo é fomentar a concorrência na comercialização de botijas de gás através de um modelo que permita a troca, a recolha e a armazenagem de garrafas usadas e posterior levantamento pelos respetivos proprietários, de uma forma transparente e não discriminatória, independentemente das marcas comercializadas”, refere o comunicado da ERSE.

O regulador sublinha que o “consumidor final poderá, no mesmo posto de venda – seja comércio tradicional, grandes superfícies ou postos de abastecimento de combustível – comprar uma garrafa de gás cheia e devolver uma garrafa usada equivalente, mesmo que seja de outra marca comercial.”

O processo de troca das bilhas de gás já vem do início do ano passado quando o governo aprovou, em Conselho de Ministros a obrigatoriedade de os comercializadores aceitarem as garrafas de outras marcas. O mecanismo de troca é suportado por um conjunto de parques de armazenamento de garrafas. Fonte da ERSE referiu ao Dinheiro Vivo que o regulador vai procurar “agilizar o processo”.

“O regulamento estipula que os comercializadores retalhistas – postos de venda – e os comercializadores grossistas – empresas que fornecem os postos de venda de gás engarrafado – estão obrigados a receber em troca garrafas de gás de marca comercial diferente das que comercializam”, lembra o regulador.

A troca de garrafas é feita sem qualquer custo para os consumidores.