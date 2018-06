Trocar plástico por senhas de supermercado? Saiba como

O governo português vai apresentar hoje um pacote de iniciativas para reduzir o impacto da poluição que os compostos sintéticos criam. “Até 2021 Portugal vai ter um sistema de incentivos para quem reciclar estes materiais”, diz ao DN o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, antecipando o relatório do grupo de trabalho sobre plásticos, que a Agência Portuguesa do Ambiente torna nesta manhã público na Fundação Calouste Gulbenkian.

“Uma das principais medidas é a instalação de unidades de recolha em pontos de grande venda de plásticos, como os supermercados. O peso que o consumidor entregar será depois convertido em senhas de compras nesses mesmos estabelecimentos.”

