Trotinetas e outros meios de micromobilidade podem criar até 1 milhão de empregos na Europa até 2030

A micromobilidade, ou seja, o uso de meios de transportes individuais para percorrer distâncias curtas e que não circulam a mais de 25 km por hora, é uma indústria com grande potencial © Igor Martins / Global Imagens

A micromobilidade, ou seja, os meios de transportes individuais que circulam até 25 km por hora e são usados para percorrer distâncias curtas, poderá contribuir, na Europa, para a criação de até um milhão de empregos até 2030, se for encarada de uma forma "mais sitematizada e sustentável". A conclusão é da EIT InnoEnergy, cujo relatório aponta, ainda, para uma poupança de mais de 30 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano.

O relatório partiu do exemplo da micromobilidade na cidade de Munique, na Alemanha, e extrapolou-o para mais de 100 cidades europeias, com mais de 300 mil habitantes, entre as quais Lisboa. Combinou os dados com uma série de cenários validados e criou projeções do impacto da implementação da micromobilidade elétrica, sistematizada, partilhada e conectada até 2030.

Hoje, as soluções de micromobilidade, sejam elas as trotinetas, bicicletas, skates ou triciclos, individuais ou partilhados, representam hoje menos de 0,1% de todas as viagens realizadas em contexto urbano. As limitações atuais dos veículos, que os tornam inapropriados, por exemplo, para o transporte de mercadorias ou de crianças, é um dos maiores obstáculos à adoção da micromobilidade, admite o relatório da EIT InnoEnergy, que aponta, ainda, a "curta duração" de vida destes veículos, os "elevados custos operacionais", no que respeita ao carregamento e realocação, e a "falta de integração" nos sistemas de transporte das cidades europeias.

Sobre o caso específico de Lisboa, Jennifer Dungs, responsável pela área da Mobilidade e Transportes da EIT InnoEnergy" e autora do relatório, lembra que a cidade "abraçou a micromobilidade com grandes planos" e que continua a investir na mesma, designadamente através de medidas como a expansão da rede de ciclovias e o aumento do número de bicicletas partilhadas disponíveis, mas lembra que esta mudança "tem causado alguns problemas", particularmente no centro histórico.

"A micromobilidade tem implicações significativas para a segurança pública e a atratividade da cidade como destino de férias. Com a cidade a iniciar a regulamentação desta nova solução de transporte, a opinião pública divide-se. Além disso, permanece a questão de se estas soluções podem resolver os desafios de mobilidade existentes, tais como poluição atmosférica, engarrafamentos, níveis de ruído elevados e centros urbanos cada vez mais congestionados, particularmente à medida que o turismo regressa este verão", refere Jennifer Dungs, citada em comunicado.

A EIT InnoEnergy recomenda que Portugal "adote uma abordagem sistematizada e com o apoio de todos os stakeholders envolvidos". Para tal, especifica, "é importante uma mudança para componentes de maior qualidade e manutenção mais acessível" - particularmente motores e baterias - assim como uma aposta na produção local e consequente reciclagem dos componentes dos veículos. O estudo sugere ainda o desenvolvimento e utilização de Purpose Built Vehicles (PBV), ou Veículos para Fins Específicos, em português, assim como o uso de plataformas analíticas para relocalização e carregamento dos veículos. A implementação de "regulação mais favorável" para frotas de micromobilidade é, também, sugerido.

A nível europeu, além de criar quase um milhão de empregos diretos e indiretos (990 mil, para ser mais específico), esta abordagem pode ajudar a reduzir em mais de 30 milhões de toneladas as emissões de CO2, permitindo uma poupança de até 127 TWh (terawatts-hora) de consumo de energia por ano.

Questionada sobre estes novos postos de trabalho e a sua distribuição por tipo de atividade, Jennifer Dungs precisa: "Calculámos os postos de trabalho no fabrico e na exploração da frota, aumentando o número atual de FTEs (full time equivalent ou o equivalente a tempo total, corresponde ao cálculo da média de horas úteis que os profissionais se dedicam às atividades da organização, permitindo avaliar a quantidade ideal de funcionários para determinada atividade da empresa) nas empresas existentes, considerando também os efeitos de escala no lado das operações. Prevemos que cerca de 90% do total potencial de 990.000 postos de trabalho até 2030 estarão em operações e cerca de 10% na indústria transformadora. Desta forma, a divisão entre empregos diretos e indiretos será de cerca de 20% para diretos e 80% para indiretos".

O relatório da EIT InnoEnergy estima, ainda, um aumento de 111 mil milhões de euros no produto interno bruto europeu, "como resultado de quase mil milhões de horas poupadas por ano devido à diminuição do tráfego nas estradas". É mais do que o PIB combinado de Malta, Chipre, Letónia e Estónia, sublinha o comunicado. E seriam libertados 48 mil hectares de terrenos no interior das cidades europeias, o equivalente a mais dequatro vezes a área total de Paris, acrescenta.

Um cenário traçado a partir da previsão de que a micromobilidade atingirá uma quota de 15% de todas as viagens nas cidades, versus os 0,1% atuais, ma sincluindo, também, as melhorias feitas tanto no fabrico como no funcionamento dos veículos até 2030.

"Precisamos de premir o botão de reset se queremos que a micromobilidade desempenhe um papel de maior dimensão no tão necessário redesenho das nossas cidades e dos seus sistemas de transporte. Alavancar inovações como veículos para fins específicos, ou estações de troca de baterias pode ser parte da solução. Outras medidas como estabelecer plataformas que permitam um intercâmbio estrutural entre cidades e fornecedores para ajudar a orientar o processo são também fulcrais neste processo. Olhando para os potenciais benefícios para a qualidade de vida urbana, o ambiente e a nossa economia, devemos todos ter um interesse declarado em apoiar e acelerar esta transição", sublinha Jennifer Dungs.