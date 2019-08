Trump admite que China quer retomar negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta manhã que a China entrou em contacto com os oficiais do governo norte-americano, mostrando a sua intenção de voltar à mesa das negociações, indica Reuters.

À margem da cimeira do G7, Trump saudou o presidente chinês, Xi Jinping, como um “grande líder” e referiu que este demonstrou desejar por um acordo.

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo escalou acentuadamente na sexta-feira, com ambos os países a nivelar mais tarifas sobre as exportações de cada um.

Donald Trump anunciou um aumento das taxas aduaneiras para os produtos chineses de 10% para 15% e que os atualmente taxados a 25% subirão para 30% em outubro. A China, por sua vez, anunciou a implementação de tarifas extras sobre 75 mil milhões de dólares em produtos importados dos EUA.