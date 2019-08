Trump ameaça China. “Não precisamos deles, esta é uma grande oportunidade”

A guerra comercial entre Estados Unidos e China continua a escalar. Horas depois da China anunciar novas tarifas – em reação aquelas que os EUA já tinham anunciado para o início de setembro -, Donald Trump reagiu na sua conta de Twitter com algumas ameaças relevantes e remeteu para daqui a pouco medidas concretas de resposta.

O presidente norte-americano começou por evidenciar que os EUA “perderam estupidamente” biliões de dólares para a China nos últimos anos, incluindo “no roubo de propriedade intelectual”. “E eles querem continuar”, avisa. Seguem-se algumas declarações categóricas: “Estamos melhor sem eles. O roubo tem de parar. As nossas grandes companhias estão neste momento avisadas para começarem de imediato a procurar alternativas à China”. O aviso inclui: “devem trazer a produção de volta aos EUA”.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

A Apple é a gigante americana que, neste momento, parece mais dependente da produção vinda da China – todos os seus principais produtos são montados por lá – e Tim Cook já tinha pedido a Trump a semana passada que evitasse a escalada da guerra comercial.

No entanto, Trump parece ter uma opinião diferente e parece ter deixado pouco espaço para uma reconciliação com as ameaças feitas hoje na sua conta de Twitter. : “esta é uma grande oportunidade para os EUA”; “vou responder às tarifas chinesas esta tarde (noite em Portugal)”; “Também vou ordenar que as distribuidoras como a FedEx, Amazon, UPS e os correios que recusem todas as entregas de Fentanyl [um medicamento contra a dor que tem estado envolto em polémica também graças a Trump] da China (ou de qualquer outro lugar)! Fentanyl mata 100 mil americanos por ano”, “o presidente Xi disse que iriam parar – não pararam.”

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Líder do Fed também criticado

Antes destes tweets diretos sobre a China, o presidente norte-americano tinha criticado o chairman da Reserva Federal do país, Jerome Powell, perguntando se o líder do banco central não seria um “inimigo” maior do que o presidente chinês, Xi Jinping. “A Fed não fez nada!” Disse Trump sobre os resultados da economia do país, voltando a apontar para esta tarde novas medidas.

….My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

A China anunciou esta sexta-feira que vai impor tarifas de retaliação contra cerca de 75 mil milhões de dólares em produtos dos EUA, colocando um adicional de até 10% sobre as taxas já em vigor na disputa entre as duas maiores economias do mundo.

(atualizado às 17h45 para corrigir referência a Jerome Powell)