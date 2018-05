Trump aplica tarifas às importações de aço e alumínio da UE

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, decidiu aplicar tarifas sobre as importações de aço e alumínio originárias da União Europeia, México e Canadá, avança o jornal norte-americano Washington Post.

A confirmação do fim da isenção dada a estas três economias foi comunicada pelo secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, numa conversa telefónica com vários jornalistas, escreve a agência Reuters. Os Estados Unidos passam assim a aplicar uma taxa alfandegária de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio proveniente destas três economias.

“Aguardamos para continuar as negociações tanto com o Canadá e com o México por um lado e com a Comissão Europeia por outro lado, porque há outras questões que também precisamos de resolver”, disse o secretário do Comércio, citado pela agência.

“Continuamos a estar disponíveis e ansiosos por ter mais discussões com todas as partes”, disse ainda o Wilbur Ross, citado pela Bloomberg. “Esperamos pelas suas reações”.

Em março a Casa Branca tinha determinado a aplicação de taxas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio, tendo contudo dado uma isenção à União Europeia, bem como ao Canadá e ao México enquanto o NAFTA está em processo de renegociação.

Para já ainda não há reações destas economias que viram a sua isenção terminar. Contudo, no passado, antes de ter recebido isenção, a Comissão Europeia já tinha prometido responder, tendo surgido mesmo notícias que Bruxelas podia aplicação tarifas sobre as importações de bens como motos, vestuário.

(Notícia atualizada às 15:49)