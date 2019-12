Trump assina acordo inicial com China para evitar tarifas

Os Estados Unidos e a China estabeleceram os termos finais para um acordo comercial ainda em primeira fase, aproximando os dois países de um muito aguardado e várias vezes adiado pacto, que o presidente Trump anunciou inicialmente em outubro.

A notícia foi inicialmente dada pela Bloomberg e, entretanto, confirmada pelo New York Times. Trump reuniu-se com seus principais assessores económicos na Casa Branca e terá assinado o princípio de acordo, evitando assim a introdução de uma nova onda de tarifas dos EUA à China de cerca de 160 mil milhões de dólares em bens de consumo, que iria entrar em vigor a 15 de dezembro.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019