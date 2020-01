O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu esta quarta-feira (11h30 em Washington e 16h30 em Portugal Continental) ao ataque do Irão a duas bases militares com presença de soldados norte-americanos realizada ontem à noite com acusações, exigências mas com promessas de paz.

“O Irão nunca será permitido ter uma arma nuclear”, começou por dizer Trump, admitindo que não houve feridos nem americanos nem iraquianos resultantes do ataque com mísseis iranianos. “Todos os soldados estão seguros e há danos reduzidos”, disse. Trump admitiu ver “bons sinais” vindos do Irão para que a situação não se agrave e se evite a guerra.

Seguiram-se alertas e exigências. “Desde 1979 que as nações toleraram o comportamento do Irão no Médio Oriente, esses dias acabaram”, diz Trump que acusa o país de alimentar o terrorismo que ameaça o mundo civilizado. “Nunca vamos permitir que isso avance. Os EUA eliminaram o principal terrorista do mundo, Soleimani”.

Sanções e apelo à NATO

Donald Trump anunciou “mais punições económicas poderosas”, sem esmiuçar medidas concretas, que vão ser impostas ao Irão “até que mudem os seus comportamentos”. Para que isso possa mudar “o Irão deve acabar com o seu apoio a terrorismo”. O presidente dos EUA apela ainda que “Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China vejam esta realidade”.

“Vou pedir à NATO para se envolver mais no processo do Médio Oriente do que tem feito. Somos o maior produtor de petróleo e gás do mundo, somos independentes e não precisamos do petróleo do Médio Oriente. As nossas forças armadas são mais poderosas do nunca. Mas não temos de o usar, não o queremos fazer.” Indicou o presidente norte-americano que acrescentou: “Temos de fazer um acordo com o Irão para que mudem de hábitos e possam prosperar em paz e segurança, a campanha de assassinatos e caos não será tolerada a continuar.”

A declaração de Trump, sem direito a perguntas, já está disponível online:

Apesar do Irão ter anunciado que foram atirados mais de uma dezenas de mísseis para as duas bases, as autoridades iraquianas, norte-americanas e iranianas indicaram que não houve vítimas. Donald Trump tinha prometido, através do Twitter, uma resposta agressiva se o Irão retaliasse à morte do general Soleimani – foi morto por ordem de Donald Trump, a passada semana, num ataque aéreo em Bagdade.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

O presidente do Irão, Hassan Rouhani, indicou através do Twitter que o general Soleimani “lutou heroicamente” contra o ISIS e a Al Qaeda, e que se não fosse a sua luta “contra o terror” as capitais europeias estariam agora “em grande perigo”. “A nossa resposta final ao seu assassinato será expulsar todas as forças da região”, explicou, numa versão bem diferente sobre Soleimani que os EUA e mesmo outros estados ocidentais têm do major-general iraniano da Guarda Revolucionária Islâmica e comandante da Força Quds.

Trump definiu Soleimani a semana passada assim:

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020