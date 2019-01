Trump cancela viagem da delegação americana a Davos

A Casa Branca anunciou o cancelamento da presença de uma delegação americana no Fórum Económico Mundial, que para a semana decorre em Davos, na Suíça, devido ao shutdown que está a paralisar a administração americana.

Há pouco mais de uma semana, Donald Trump já havia anunciado que não estaria presente, devido à “intransigência democrata” relativamente ao tema da segurança nas fronteiras, pelo que a delegação americana seria liderada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que seria acompanhado por Mike Pompeo e Wilbur Ross, respetivamente secretário de Estado e secretário do Comércio, entre outros.

Agora, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, veio invocar a “consideração pelos 800 mil trabalhadores americanos que não recebem salário” – o braço de ferro entre Republicanos e Democratas quanto ao financiamento de 5,6 mil milhões de euros para a construção de um muro na fronteira com o México arrasta-se já há 28 dias – para a suspensão da viagem desta equipa que ficará “para ajudar no que for necessário”.

O Fórum Económico Mundial decorre de 21 a 25 de janeiro e reúne em Davos os principais responsáveis políticos e económicos. Mas as ausências este ano são significativas. Além de Trump, também a primeira-ministra britânica, Theresa May, cancelou a sua presença, para se dedicar às negociações internas sobre o brexit. E Emmanuel Macron, o presidente francês, não se desloca a Davos “por causa de uma agenda ocupada”: vai reunir com 150 patrões franceses e estrangeiros na cimeira “Escolha França”.