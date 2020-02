Trump falou ao país depois de primeira morte provocada pelo covid-19 nos EUA

A primeira morte pelo novo coronavírus nos Estados Unidos aconteceu no condado de King, do qual faz parte a cidade de Seattle, que tem mais de 700 mil habitantes. A notícia foi avançada pelas autoridades de saúde norte-americanas e confirmada pelo governador de Seattle, Jay Inslee.

O presidente Donald Trump já fez uma comunicação ao país esta tarde (hora de Lisboa) a confirmar a morte e a anunciar restrições nas viagens para algumas partes de Itália, Coreia do Sul e Irão.

De acordo com as autoridades norte-americanas, há mais de 60 americanos infetados com o covid-19, a maioria turistas que viajavam no cruzeiro Diamond Princess.