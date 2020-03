Trump declara estado de emergência nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou há instantes o estado de emergência nacional num anúncio ao país. Esta decisão permite ao executivo a ter mais dinheiro e mais poderes do que anteriormente, com o objetivo de ser mais eficaz para suster o surto.

Trump explicou que usando a figura do chamado Stafford Act agora acionado: “temos poderes de emergência muito fortes”. “Sei praticamente de cor os poderes que constam nessa lei e se for necessário fazer alguma coisa, fá-lo-ei. Tenho o direito a fazer muitas coisas que as pessoas nem sabem”, explicou o presidente do EUA.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

O estado de emergência permite ainda ter acesso a dezenas de milhares de milhões de dólares e agir de forma pronta, com Trump a prometer 50 mil milhões de dólares de apoio federal e a aprovar restrições nos hospitais para fazer face à epidemia. “O objetivo é impedir a expansão do vírus” e “isto há de passar”, diz Trump.