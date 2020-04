Trump diz que aguarda que sauditas e russos cortem produção de petróleo

Donald Trump disse hoje que espera que a Arábia Saudita e a Rússia cortem a produção de petróleo em 10 milhões de barris, pondo fim a uma guerra entre os dois produtores que levou à queda dos preços nas últimas semanas.

O presidente norte-americano, num tweet, escreveu que tinha falado com o líder saudita, Mohammed bin Salman, que por sua vez terá estado em contacto com o presidente russo, Vladimir Putin.

Pelo twitter Trump adiantou que “espera e tem esperança que ambos os países cortem a produção em aproximadamente 10 milhões de barris, considerando que será uma boa notícia para a indústria do petróleo e gás.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020