Trump pondera alívio de algumas tarifas sobre importações chinesas

O Executivo de Donald Trump está a debater a remoção de algumas taxas alfandegárias sobre os produtos chineses num a tentativa de selar um acordo parcial que interromperia a guerra comercial no início deste mês.

De acordo com fontes próximas do processo, citadas pelo Financial Times, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a considerar reverter os impostos de 112 mil milhões de dólares em importações chinesas – incluindo roupa, eletrodomésticos e monitores plasma – que foram taxadas a 15% no início de setembro.

A decisão vai ao encontro de um pedido de Pequim, uma vez que os negociadores das duas maiores economias mundiais estão a trabalhar para que um “cessar-fogo” seja assinado nas próximas semanas. No entanto, segundo o diário britânico, é provável que Washington espere algo em troca, incluindo o reforço de medidas de proteção da propriedade intelectual para as empresas norte-americanas, maior certeza na escala das compras chinesas de produtos agrícolas e uma cerimónia de assinatura do acordo nos Estados Unidos.

A Casa Branca já suspendeu o aumento planeado das tarifas em 250 mil milhões de dólares em produtos de 25% para 30%, que entraria em vigor a 15 de outubro., depois de uma visita de uma comitiva chinesa aos Estados Unidos.

As autoridades norte-americanas também sugeriram que Pequim podia evitar a imposição planeada de tarifas sobre 156 mil milhões de bens de consumo, se o acordo for fechado em Washington.

Os planos de Trump e Xi Jinping para assinar o que o presidente dos Estados Unidos chamou de acordo de “primeira fase” na cimeira de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico no Chile, a 17 de novembro, foram desviados pelo cancelamento do evento devido aos distúrbios civis no país. As autoridades tentam agora encontrar locais alternativos.