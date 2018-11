Trump prepara acordo e oferece jantar a Xi Jinping em Buenos Aires

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente chinês, Xi Jinping, vão jantar juntos a 1 de dezembro, em Buenos Aires, e pode ser então que haja clima para um acordo que ponha fim à atual guerra comercial, que já ceifou algumas décimas às perspetivas de crescimento mundial.

O South China Morning Post avança esta sexta-feira que o convite já foi feito em Washington, e preliminarmente aceite em Pequim, para que os dois líderes se reúnam no final da cimeira do G20 que decorre na capital argentina no início do próximo mês.

O jornal de Hong Kong escreve que não se sabe o que estará na agenda, mas pelo menos já se conhece algo do menu. Os presidentes da primeira e segunda economias do mundo vão ter uma refeição de estilo ocidental. Mas as relações comerciais e a Coreia do Norte certamente estarão na mesa.

A agência Bloomberg diz também hoje que Trump terá já ordenado aos membros do seu gabinete que comecem a preparar os termos para um acordo de paz no conflito em que os Estados Unidos alegam estar a ser vítimas da agressividade comercial chinesa e de transferências forçada de tecnologia. As armas têm sido as tarifas. E, para dezembro, não havendo armistício, a Casa Branca prepara ofensiva total: impor sobretaxas à totalidade das vendas chinesas aos Estados Unidos, afetando pelo caminho operações de empresas como a Apple e muitos fornecedores das indústrias americanas.

O diálogo entre Estados Unidos e China está suspenso desde maio, depois de o Presidente norte-americano ter recuado num acordo em que a China se comprometeria a reduzir o défice comercial americano aumentando as compras de energia e bens agro alimentares aos Estados Unidos. A inversão de marcha terá causado mal-estar em Pequim, com o enviado chinês às negociações a fazer uma deslocação a Washington para nada.

A notícia deste reencontro tem animado as bolsas dos Estados Unidos a poucos dias das eleições intercalares no país, a 5 de novembro, e dado também alívio às praças de Hong Kong e da China, que têm sofrido avultadas perdas. Mas há quem desconfie dos propósitos.

“Não compro esta história nem por um segundo. Parece a maneira perfeita de assegurar que as ações sobem até ao dia das eleições, de conter Xi naquilo que é esperado dele e de depois ter alguém para culpar quando o acordo falhar”, disse à Bloomberg Michael Every, analista do Rabobank em Hong Kong.

Outros estão mais otimistas. “Neste ponto, qualquer comunicação é boa”, afirmou Chang Su, analista da Bloomberg Economics. “Porém, é difícil suspirar de alívio neste momento. Há muitos obstáculos até que as tensões comerciais possam ser dissipadas. Os EUA e a China conseguem ir ao encontro das exigências um do outro? Pode haver um acordo duradouro? Já houve algumas promessas neste último ano”.