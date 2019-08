Trump vai aplicar tarifas a bens chineses no valor de 300 mil milhões

As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China podem voltar a subir de tom. Donald Trump revelou na rede social Twitter que pretende aplicar mais taxas aduaneiras sobre os bens chineses que são importados para os EUA. O presidente norte-americano disse, no Twitter, que os representantes americanos, encarregados de negociar com Pequim, tiveram “negociações construtivas”.

Contudo, e o facto de a segunda maior economia do mundo não ter cumprido com acordos anterior levam-no a aplicar “tarifas adicionais de 10% nos restantes 300 mil milhões de dólares de bens e produtos que chegam ao nosso país da China. Isto não inclui os 250 mil milhões de dólares que já foram [sujeitos] a tarifas de 25%”.

“Os nossos representantes acabaram de regressar da China onde tiveram negociações relacionadas com o futuro Acordo Comercial. Pensávamos que tínhamos um acordo com a China há três meses, mas infelizmente, a China decidiu renegociar o acordo antes de o assinar. Mais recentemente, a China concordou comprar produtos agrícolas dos EUA, em grandes quantidades, mas não fez. Além disso, o meu amigo, o presidente Xi, disse que iria parar de vender fentanil aos EUA – isto nunca aconteceu e muitos americanos continuam a morrer!”, diz o presidente dos EUA na rede social.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

…buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

…We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

“A negociações comerciais continuam e durante as negociações os EUA vão começar, a 1 de setembro, colocando uma pequena tarifa adicional de 10% nos restantes 300 mil milhões de dólares de bens e produtos que chegam da China ao nosso país. Isto não inclui os 250 mil milhões de dólares já [sujeitos] a tarifas de 25%. Aguardamos com expectativa a continuação do diálogo positivo com a China para um Acordo Comercial alargado, e sentimos que o futuro dos dois países vai ser muito promissor” acrescenta Trump no Twitter.

Os negociadores americanos e chineses reuniram-se na passada terça-feira, 30 de julho, em Xangai, com o acordo comercial em cima da mesa. Contudo, o encontro terminou sem um acordo.

Na semana passada, e de acordo com a Lusa, Trump alertou que pode não haver acordo antes das próximas eleições presidenciais dos EUA, marcadas para novembro de 2020. No fim de semana, o líder norte-americano atacou o estatuto da China como país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, afirmando que Pequim “aldraba o sistema às custas dos EUA”. O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse, entretanto, que as críticas de Trump “expuseram ainda mais a sua arrogância desonesta e egoísmo”.

(Notícia atualizada às 19:38)