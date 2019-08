Trump volta a atacar Fed. “Taxas de juro deviam descer 1%”

Donald Trump voltou a atacar a Reserva Federal. O presidente norte-americano defende que a “economia americana está algemada” pela agência e que Jerome Powell, presidente da Fed, devia baixar as taxas de juro em 1% até que atinjam valores entre 1% e 1,12%.

O líder dos Estados Unidos (EUA) aproveitou ainda a presença dos meios de comunicação na Casa Branca para se pronunciar sobre a crescente tensão comercial com a China, segundo o Cinco Días. Trump referiu que as conversações continuam, mas que “por enquanto” não haverá acordo comercial.

O novo ataque à Fed soma-se a outros feitos esta semana, quando Trump afirmou que “o problema não é a China, mas sim a Reserva Federal” e que a entidade presidida por Jerome Powell “se tem enganado a cada passo que dá”.

Na semana passada, a Fed baixou as taxas de juro pela primeira vez desde a crise financeira. O preço do dinheiro dos EUA caiu 0,25% para o intervalo entre 2% e 2,25%. A instituição anunciou ainda que ia antecipar o fim do seu programa de redução de saldo no início deste mês, quando o esperava concluir no final de setembro.