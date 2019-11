Tudo o que deve saber sobre o negócio do Alojamento Local

Foi numa viagem de avião e em conversa com um colega de trabalho belga com casa em Portugal, que Paulo Bastos decidiu criar uma empresa de gestão de Alojamento Local. The Lisbon Concierge nasceu em 2014 na capital, e hoje está também no Porto e no Algarve onde, no conjunto, gere quase 800 casas.

O empreendedor, que lidera uma das maiores empresas do setor, dá-lhe a conhecer os meandros deste negócio, em mais um episódio de “O Meu Negócio é…”.

