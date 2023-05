Túnel do Marão atravessado por 29 milhões de veículos em sete anos

Com cerca de seis quilómetros de extensão, o Túnel do Marão está inserido na Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real, foi inaugurado a 07 de maio de 2016 e abriu ao tráfego no dia a seguir, dia 08 de maio.