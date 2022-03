Turismo continua recuperação em fevereiro à boleia de ingleses, alemães e espanhóis

O ano arrancou com o pé direito para o turismo. Depois de no passado mês de janeiro os principais indicadores turísticos darem conta de uma recuperação que trouxe quase o triplo dos hóspedes e dormidas para o país, os dados de fevereiro confirmam a aceleração no setor.

No segundo mês de 2022, o alojamento turístico recebeu 1,2 milhões de hóspedes, uma subida homóloga de 507%, e somou 2,9 milhões de dormidas, mais 527,1% face a 2021 relevam as estatísticas rápidas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta quinta-feira, 31.

"Os níveis atingidos em fevereiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em fevereiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 21,2% nos hóspedes e 23,1% nas dormidas", sublinha o INE.

Contas feitas, foram os turistas estrangeiros quem mais contribuiu para a recuperação registada, com 1,8 milhões de dormidas no país. O mercado britânico liderou, tendo sido responsável por uma fatia de 17,8% do total de dormidas de não residentes. O segundo lugar do pódio foi ocupado pelos turistas alemães que somaram uma quota de 11,5% seguindo-se os espanhóis, com 11,4%

Ainda numa análise aos turistas estrangeiros que visitaram o país em fevereiro, destaque para o crescimento dos mercados checo (+14,3%) e polaco (+5,7%).

Do lado oposto, e analisando o período pré-pandemia em fevereiro de 2020, as principais quebras sentem-se nos mercados brasileiro (-47,1%), sueco (-45,5%), norte americano (-37,5%) e alemão (-36,0%).

Já o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas (+251,8%).

Segundo o boletim estatístico "em fevereiro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões". Lisboa foi o destino que registou mais dormidas (29,2%) seguindo-se o Algarve (20,3%), o Norte (18,1%) e a Madeira (13,5%).

A maior fatia das dormidas ficou na hotelaria (81,4% do total), que registou uma subida de 621,2%. A performance do Alojamento Local também foi positiva com um aumento de 281,8% num total de 448 mil dormidas, um peso de 15,3% das dormidas totais do alojamento turístico.

Em fevereiro, 36% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.