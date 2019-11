Turismo aplaude recuo na criação de taxa turística em Fátima

Afinal os turistas que pernoitarem em Fátima não terão de pagar uma taxa turística a partir do ano que vem. O município corrigiu a mão e voltou atrás com uma decisão que já estava em cima da mesa desde a segunda metade de 2018. A suportar o recuo está a possibilidade de transferência de 7,5% do IVA da restauração e alojamento para os cofres autárquicos. A decisão está a merecer os aplausos do setor turístico.

“Em boa hora a AHP propôs ao Governo a afetação do ‘IVA Turístico’ aos municípios com maior carga turística, medida que teve consagração na Lei das Finanças Locais e que aguarda ainda regulamentação específica. Ficamos muito satisfeitos com a decisão do Presidente da Câmara Municipal de Ourém, a quem, aliás, já cumprimentámos pela iniciativa, que reconheceu que não faria sentido aplicar a taxa quando a Lei prevê essa compensação. É o destino turístico Fátima que tem a ganhar e os hoteleiros que são poupados à sobrecarga”, disse já Raul Martin, diretor da Associação de Hotelaria de Portugal, que fala numa “dupla vitória a favor da hotelaria e do turismo”.

A AHRESP também elogiou o recuo. “Estamos muito satisfeitos com esta decisão que permite a continuidade da consolidação do destino turístico Fátima a nível nacional e internacional, mantendo Portugal como uma referência enquanto destino de Turismo religioso à escala global”, disse por sua vez Jorge Loureiro, vice-presidente da direção da associação que representa o alojamento e restauração. O mesmo responsável deixou ainda uma nota: a ação “poderia ser replicada por outros municípios”.

A AHP também não esqueceu o recado a outras autarquias: “Esperamos que outros municípios recuem nas suas intenções, seguindo o exemplo de Fátima e respeitando o que a Lei das Finanças Locais veio consagrar a favor dos municípios”, diz Raúl Martins, acrescentando que “é publicamente conhecida a posição desde sempre assumida pela AHP, a nível nacional, contra as taxas turísticas sem qualquer contrapartida para o Turismo e que apenas visam uma alegada compensação pela carga turística, servindo, afinal, para satisfazer necessidades gerais das autarquias”.

A última reunião de Câmara trouxe a confirmação que os hoteleiros tanto esperavam: “Não vamos aplicar a taxa, porque o Governo vai transferir para as autarquias 7,5% do designado IVA restauração, que, no nosso caso, ronda, anualmente, os 500 mil euros, mais do que a taxa turística. Assim sendo, não faz qualquer sentido estarmos a aplicar a taxa em duplicado”, explicou o presidente da autarquia de Ourém, citado pela imprensa local.

O autarca tinha indicado no ano passado que não fazia sentido introduzir esta taxa a meio do ano e, por isso, trabalhou ao longo dos últimos meses no desenho de um regulamento, que também envolveu os hoteleiros. Terminado o processo, ambas as associações que representam o setor do alojamento elogiam a abertura da Câmara de Ourém no acolhimento das suas sugestões e propostas.