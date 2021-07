Turismo atrasa recuperação das exportações, segundo Brilhante Dias

Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização © João Silva/ Global Imagens

O turismo está a atrasar a recuperação das exportações. O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, nota um melhor desempenho no envio de bens para o estrangeiro, que deverá retomar os números pré-pandemia ainda neste ano, de acordo com uma entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena1.

"Acreditamos que até 2023 teremos um retomar de valores do turismo mais próximos do que tínhamos no pré-pandemia, em 2019. Na área dos bens, 2020 é um ano de queda de 10% do valor. Este ano estamos a voltar a esses valores e penso que vamos conseguir chegar ao fim de 2021 acima do que exportámos em 2020 e muito mais próximos daquilo que exportámos em 2019 nos bens", refere o secretário de Estado durante a entrevista.

Para Brilhante Dias, o turismo "é uma parte muito importante das exportações de serviços, como o transporte aéreo" e representa "um conjunto de efeitos muito positivos na economia portuguesa, que vão além da exportação de serviços, que está no emprego e na grande montra de produtos portugueses que o turismo é".