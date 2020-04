Turismo cresce em fevereiro à boleia do Carnaval

Mais hóspedes, mais dormidas e mais proveitos. Este é o retrato da atividade turística em fevereiro em Portugal. Uma imagem que não se vai repetir pelo menos em março. É que a atividade turística no segundo mês do ano ainda não tinha sido afectada de forma significativa pela pandemia de covid-19 e beneficiou do facto de o Carnaval ter sido neste mês e de 2020 ser ano bissexto.

Em fevereiro, as unidades de alojamento turístico (incluindo alojamento local com mais de 10 camas) contaram com quase 1,6 milhões de hóspedes, o que pressupõe uma subida de 15,3% face ao mesmo período do ano passado. Mais de 819 mil destes hóspedes eram residentes no estrangeiro, e representam uma subida homóloga de mais de 8%. As unidades de alojamento contaram com mais de 776 mil hóspedes nacionais, mais quase 24% que em fevereiro do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes hóspedes foram responsáveis por 3,8 milhões de dormidas, mais 14,7% face a fevereiro de 2019. Estes números confirmam a estatística preliminar, publicada de forma excepcional, pelo gabinete de estatística nacional.

“Os dezasseis principais mercados emissores representaram 85,8% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico em fevereiro e apresentaram um crescimento de 10,0%”. O mercado britânico, principal mercado emissor de turistas para Portugal, cresceu 4,0%, as dormidas de hóspedes alemães aumentaram 4,6% e as do mercado espanhol expandiram 40,8% em fevereiro. Por outro lado, e como já tinha sido indicado por vários agentes do setor, o mercado chinês – que ainda tem pouca representatividade em Portugal, estava já em fevereiro a ser fortemente afetado pela pandemia e as autoridades tinham já imposto restrições de movimentos, registou um decréscimo de 54,8% em fevereiro.

Os proveitos totais subiram quase 13% para 194,3 milhões de euros e os proveitos de aposento aumentaram na casa de 15% para 138,1 milhões de euros em fevereiro. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 5,5% para 28,3 euros.

Importa salientar que os efeitos de calendário: o Carnaval, ao contrário de 2019, em 2020 foi no mês de fevereiro e este ano é bissexto, tendo mais um dia o mês de fevereiro.

Olhando para o acumulado dos dois primeiros meses do ano, verifica-se que as unidades de alojamento turístico contaram com mais de três milhões de hóspedes – um crescimento de quase 14% face a 2019 – dos quais mais de 1,5 milhões eram residentes no estrangeiro. As dormidas aceleraram mais de 11% para um total acima dos sete milhões. Os proveitos totais aumentaram quase 10% comparando com janeiro e fevereiro do ano passado, para quase 370 milhões de euros. E os proveitos de aposento subiram quase 12% para próximo dos 263 milhões de euros.