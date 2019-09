Turismo de compras cresceu 36% este ano

Nos primeiros oito meses do ano, os gastos dos turistas oriundos de fora da União Europeia aumentaram 36%. O crescimento traduz uma aceleração face aos 12% registados no ano inteiro de 2018, indica o Jornal de Negócios, esta segunda-feira.

Renato Lira Leite, diretor da empresa de soluções de tax-free shopping Global Blue Portugal, estima que no ano passado o turismo de compras em Portugal tenha alcançado um volume de “400 a 500 milhões de euros.”

O responsável faz um balanço positivo da implementação do eTax Free, um sistema eletrónico que permite aos turistas extracomunitários o reembolso do IVA de forma mais simples. “Este sistema coloca o país na linha da frente daquilo que são as boas práticas na Europa, sobretudo na Europa do Sul – Portugal, Espanha, França e Itália -, que são países digitais.”

Ainda assim, Maria de Lourdes Fonseca, presidente da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), revela que os comerciantes ainda têm “alguma dificuldade de se adaptarem ao novo sistema.”