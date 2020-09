Turismo de Portugal apoia 327 startups com 1,2 milhões de euros

A edição deste ano do Programa FIT – Fostering Innovation in Tourism vai apoiar 327 startups e ideias, que receberão um incentivo financeiro de 1,2 milhões de euros do Turismo de Portugal, a entidade que promove o programa. Os dados são revelados em comunicado pelo gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Vão ser financiados quatro programas de ideação, cinco de aceleração e sete de inovação aberta. Foram recebidas 35 candidaturas apresentadas por entidades que integram a rede de 46 incubadoras que assinaram o Protocolo FIT com o Turismo de Portugal.

“O montante de 1,2 milhões de euros de incentivo é alocado à dinamização da inovação e à adoção de tecnologias pelas empresas nacionais de turismo, apoiando a experimentação e adoção de soluções inovadoras pelo setor, tendo como principal objetivo a inovação tecnológica ou a inovação de modelos de negócio que permitam reforçar a capacitação das empresas nacionais e melhorar a comunicação do destino com os turistas”, lê-se no comunicado.

O Programa FIT foi criado em 2016 e já apoiou 897 projetos e ideias, representando um total 5,1 milhões de euros de investimento, a que correspondeu um incentivo de três milhões de euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada no comunicado, afirma que “o objetivo é, em estreita colaboração com incubadoras, empresas instaladas e capitais de risco, trabalhar os desafios do sector e encontrar na comunidade empreendedora soluções úteis e inovadoras que contribuam para construir o turismo do futuro”.

Já Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, sublinha que “este é um programa relevante para o turismo em Portugal e que traduz a forte aposta que temos vindo a fazer na inovação da atividade turística, oferecendo condições para criar, desenvolver e implementar soluções únicas que contribuam para a competitividade das empresas portuguesas e para a afirmação internacional do destino Portugal”.