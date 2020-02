Turismo de Portugal lança campanha de promoção do enoturismo

“Wine pairs with Portugal”, que é como quem diz o vinho harmoniza bem com Portugal, é o lema da campanha de promoção do enoturismo que o Turismo de Portugal está a lançar no Reino Unido, Espanha, França, EUA, Brasil, Alemanha e Canadá. Com um investimento de 500 mil euros, a campanha é exclusiva a meios digitais e prolonga-se até ao final do ano.

“Esta é uma das iniciativas que integra o Plano de Ação para o Enoturismo cujo objetivo é posicionar Portugal como destino de referência mundial neste segmento. Para tal, foram criados seis filmes, um genérico e cinco específicos que, através da promoção de ‘pairings’, harmonizações, entre o vinho e alguns dos ativos turísticos estratégicos do país, convidam a uma experiência enoturística em Portugal: “Wine pairs with Adventure”, “Wine pairs with Art”, “Wine pairs with Discovery”, “Wine pairs with Music”, “Wine pairs with Wellness””, destaca o Turismo de Portugal em comunicado.

Identificado como um dos “ativos qualificadores” do destino na Estratégia Turismo 2027, o enoturismo é, pelas suas características e valências, um “segmento com capacidade de atração e retenção de turistas geradores de maior valor”, para territórios de “menor densidade” e ao “longo de todo o ano”. A campanha agora lançada pretende, precisamente, “valorizar o destino Portugal, numa lógica de cruzamento entre setores, contribuindo para a coesão e sustentabilidade da atividade turística com o objetivo de posicionar o país como destino de enoturismo de referência mundial”.

Desde que o programa foi lançado, em março de 2019, foram já aprovados mais de 60 milhões de euros de investimento, em 38 projetos de desenvolvimento da oferta, em diferentes vertentes como hotéis temáticos, rotas, enotecas, museus, eventos, adegas, quintas e solares, maioritariamente localizados nas regiões Porto e Norte, Centro e Alentejo. Foram, ainda, desenvolvidos, planos de promoção regionais e lançada a plataforma digital “Portuguese Wine Tourism” – um hub de informação e promoção internacional do destino específico para este segmento.

Destaque, também, para o plano de formação Enotur, dirigido a profissionais do setor do turismo e do setor vitivinícola, “dotando-os de competências globais de organização, planeamento, gestão e execução de projetos para potenciar a experiência do visitante, bem como da utilização dos recursos turísticos da região na conceção da oferta do produto Enoturismo”.

E em outubro, Reguengos de Monsaraz receberá a 5.ª Conferência Mundial de Enoturismo, organizada pela Organização Mundial do Turismo e que conta com o apoio do Turismo de Portugal.