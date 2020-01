Turismo deu 14 milhões de euros para rodar 46 filmes em Portugal

O Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, que tem como objetivo captar produções cinematográficas internacionais para Portugal, apoiou, entre 2018-2019, um total de 46 produções, que representaram um investimento de 49,2 milhões de euros. O Estado deu apoios de 14,3 milhões.

Valorizar e promover internacionalmente Portugal através da sétima arte é um dos principais objetivos do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, criado em junho de 2018. Num ano e meio de vida, este fundo, que estabelece um regime de incentivos fiscais à produção cinematográfica e audiovisual em território nacional, já apoiou 46 produções, dendo dado apoios de mais de 14 milhões de euros.

“No âmbito do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema foram apoiadas 46 produções cinematográficas no período de 2018-2019, que representaram um investimento em Portugal de 49,2 milhões de euros e beneficiaram de um apoio total de 14,3 milhões de euros”, revelou o ministério liderado por Pedro Siza Vieira, em resposta ao Dinheiro Vivo.

O Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual – lançado em junho de 2018 – é gerido pelo Turismo de Portugal, em articulação com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, e conta com um capital inicial de 30 milhões de euros, embora possa posteriormente alcançar os 50 milhões de euros.

“As produções apoiadas (na sua maioria internacionais ou co-produções) revelam um contributo importante para o posicionamento de Portugal como destino internacional de produção de filmagens e enquanto país capaz de servir toda a fileira relacionada com a indústria cinematográfica, atraindo investimento estrangeiro e de que não se pode dissociar a exposição mediática prevista por via da circulação internacional em importantes mercados estratégicos e de aposta”, acrescenta o governo. O objetivo é também, através dos filmes rodados em Portugal, dar a conhecer no estrangeiro as belezas de diversas regiões, mostrando o seu potencial turístico.

A candidatura por parte das entidades da sétima arte a estes apoios implica que seja feito um investimento mínimo de 500 mil euros no país, no caso de filmes rodados em Portugal, e de 250 mil euros, no caso de trabalhos de produção. Este fundo permite um reembolso até 30% das despesas dos projetos.