Turismo deverá regressar à normalidade no verão de 2021

A confiança no desempenho do turismo em Portugal está naturalmente baixa, mas os agentes do setor acreditam que o regresso a normalidade chegará no verão de 2021. O mercado nacional é visto como a boia de salvação neste estio, embora seja previsível uma quebra na procura.

Segundo a 62ª edição do Barómetro do Turismo do IPDT, o nível de confiança médio no desempenho do setor atingiu, em julho, os 47,3 pontos, uma quebra acentuada, de 32,2 pontos, face ao último registo de fevereiro de 2020 (79,5).

Os membros do painel apontam “o ambiente de incerteza e de mudança constante, a exposição do setor à evolução da pandemia e os avanços e recuos na mobilidade” como fatores que vão impactar negativamente o desempenho do turismo neste verão.

Os inquiridos admitem mesmo uma redução de mais de 90% dos turistas dos principais mercados internacionais. Espanha poderá ser a exceção – há 16% de participantes no barómetro que acredita que o verão de 2020 poderá ter nesta origem um registo similar ao verão de 2019.

O regresso em força de turistas estrangeiros poderá acontecer dentro de um ano (no verão de 2021). “A possibilidade da descoberta da vacina, o progressivo conhecimento do vírus e a maior familiarização com as formas de proteção são fatores que vão influenciar a retoma”, diz o barómetro.

Os destinos de natureza (para 34% dos inquiridos), de praia (31,4%) e saúde e bem-estar (10,1%) serão os privilegiados neste verão e deverão manter-se na fase pós pandémica. Segundo o painel, a procura por destinos de natureza e bem-estar e uma menor massificação são os elementos que vão sofrer maior alteração no período pós-covid.

A diminuição das viagens de negócios (para 14,8% do painel), a maior procura por destinos sustentáveis (12%) e por tarifas refund e seguros de viagem (10,3%) são outras das tendências destacadas pelos inquiridos.