Turismo do Centro pede apoio de Ana Abrunhosa para aeroporto regional

O presidente da Turismo do Centro pediu hoje à ministra da Coesão Territorial que “ajude a concretizar a ambição do Centro de dispor de um aeroporto regional”, considerado vital para impulsionar a economia da região.

“O Turismo do Centro e o seu presidente consideram que ministra Ana Abrunhosa é o membro do Governo mais bem posicionado para poder concretizar esta ambição da região”, defendeu Pedro Machado, numa referência ao facto de a ministra ter liderado durante muitos anos a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Pedro Machado tem defendido desde 2017 a possibilidade de abrir a voos civis a Base Aérea de Monte Real, em Leiria, considerando que seria uma solução barata e eficiente para servir a região.

O líder daquela Entidade Regional defende a adaptação para voos comerciais da Base Aérea de Monte Real, adiantando que teria “vantagens óbvias” para o santuário de Fátima e para a região.

“A abertura de Monte Real à aviação civil é uma janela de oportunidade para a região e para o país, que será possível com um investimento de 30 milhões de euros, infinitamente menor do que outros investimentos”, reafirma o líder da Turismo do Centro.

Machado tem assegurado diversas vezes que a adaptação de Monte Real a voos comerciais “será rápida e relativamente barata”, citando um estudo da firma alemã de consultoria estratégica Roland Berger, que aponta para um investimento de 25 milhões de euros em seis meses.

Precisamente há um ano, o primeiro-ministro, António Costa, revelou em Leiria que, como chefe do Governo, “pegou em “alguns projetos fundamentais” para o distrito, nomeadamente a eletrificação da linha do Oeste e a abertura da Base Aérea de Monte Real ao tráfego civil, antiga aspiração da Turismo do Centro e de autarcas locais.

António Costa revelou que conversou com Raul Castro, então presidente da Câmara de Leiria, e com o chefe de Estado Maior da Força Aérea da altura, sob o destino da Base Aérea, depois do dia em que o papa Francisco aterrou em Monte Real, para celebrar o Centenário das Aparições de Fátima.

Pedro Machado relembra agora as declarações do primeiro-ministro, avançando que “está na hora” de dotar o Centro do país com um aeroporto que garanta a chegada regular de visitantes e que sirva de escoamento para os bens produzidos nas empresas da região.

O apelo do líder da Turismo do Centro surge depois de Ana Abrunhosa ter “exortado todos os interessados” no novo aeroporto daquela região a unirem-se em redor de um projeto, trabalharem em conjunto e garantirem que é sustentável.