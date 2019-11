Turismo em expansão a ritmo mais lento

Portugal recebeu 2,9 milhões de hóspedes em setembro, um crescimento de 5,2% face ao mês homólogo de 2018, com as dormidas a atingirem os 7,6 milhões, mais 3,3%. Neste período, registou-se 1,8 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de 6%%. Os proveitos de alojamento turístico atingiram os 498,7 milhões de euros, uma subida de 6,7% face ao mesmo mês do ano passado, mas inferior à registada em agosto (7,3%), avança o Instituto Nacional de Estatística.

Nos primeiros nove meses do ano, o país contabilizou um total de 21,1 milhões de hóspedes, um crescimento de 6,9% face ao homólogo do ano passado. As dormidas aumentaram 3,9% neste período do ano, totalizando 55,9 milhões. Os proveitos totais do setor do alojamento atingiram os 3,4 mil milhões de euros nestes primeiros nove meses do ano, um incremento de 7,1% face ao homólogo.

A Lisboa corresponderam 18,9% do total das dormidas entre janeiro e setembro, um crescimento de 4,2% face ao homólogo. Neste período, os não residentes representaram 84,3% das dormidas. No Porto, registaram-se 6,2% do total das dormidas desde o início do ano. Os não residentes representaram 83,3% das dormidas registadas no conjunto dos primeiros nove meses do ano. Desde o início do ano, as dormidas aumentaram 9,6%.