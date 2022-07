Turismo: estrangeiros regressam em força ao Norte e ilhas. Norte-americanos acima de 2019

© Rui Oliveira/Global Imagens

A chegada do verão ajudou a acelerar a atividade turística em junho que esteve perto de atingir os números de 2019. No mês passado os alojamentos turísticos do país registaram 2,7 milhões de hóspedes e 7,2 milhões de dormidas, uma recuperação de 97,3% e 110,2% face a 2021 mas, ainda assim, 2,6% e 0,4% abaixo do pré-pandemia, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 29.

No mês de junho, os estrangeiros representaram a maior fatia (67,7,%) da atividade turística, somando um total de 4,8 milhões de dormidas, uma subida de 241,8% face a 2021 mas ainda 3,5% aquém daquele que foi o melhor ano de sempre para o turismo nacional. Neste capítulo, destaca-se o crescimento do mercado norte-americano, com um peso de 8,5% nas dormidas, que mantém a tendência de subida desde o início do ano. Em junho, Portugal recebeu mais 27,3% de turistas oriundos dos Estados Unidos comparativamente a 2019.

O mercado britânico também segue o caminho de recuperação apesar de as dormidas terem ficado 0,6% abaixo de 2019. "Comparando com junho de 2019, evidenciaram-se também os crescimentos registados pelos mercados checo (+61,6%), dinamarquês (+50,8%) e romeno (+30,9%). As maiores diminuições foram registadas nos mercados brasileiro (-20,8%) e francês (-13,1%)", detalha o INE.

O mercado interno continua a marcar passo e a escolher fazer férias cá dentro. Em junho, os portugueses contribuíram com 2,3 milhões de dormidas, mais 7% face a 2019.

Olhando para o mapa nacional, no mês em análise registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões com o Algarve a concentrar 31,2% das dormidas, seguindo-se Lisboa (24,5%), o Norte (15,5%) e a Madeira (11,7%). A Madeira (+16,8%), o Norte (+6,2%), os Açores (+6,1%) e Lisboa (+0,1%) superaram já os níveis pré-pandemia.

Os estrangeiros regressaram em força à Madeira (+8,4%) e ao Norte (2,1%) e aos Açores (+1,9%). As três regiões superaram já o número de dormidas de não residentes em comparação com 2019. Já o Centro e o Algarve sofreram a maior quebra nas dormidas de turistas estrangeiros (-19,8%) e (-9%), respetivamente.

Na hora de escolher o alojamento, as preferências recaíram na hotelaria que registou um aumento das dormidas homólogo de 115,2% (-0,5% face a 2019) com um peso total de 82,4% Já as dormidas no Alojamento Local (AL), com um peso de 13,8%, recuperaram com uma subida 26,4% acima de 2019.

Olhando para o acumulado do primeiro semestre, as dormidas ficaram ainda 7% abaixo do mesmo período de 2019, empurradas pelo recuo dos estrangeiros (-11,9%). Já as dormidas dos residentes subiram 5,2% entre janeiro e junho.No primeiro semestre de 2022 registou-se um aumento de 252,4% das dormidas totais, +84,1% nos residentes e +529,5% nos não residentes.