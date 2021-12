Turismo exige ao governo apoios às empresas para compensar quebras de novas restrições

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, fala aos jornalistas após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, convocada para discutir o Plano de Recuperação e Resiliência que define as prioridades para a saída da crise, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 30 de setembro de 2020. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

Entende a necessidade de medidas para conter a pandemia, mas lamenta a forma como uma vez mais são anunciadas sem olhar às dificuldades das empresas do setor. Assim reage a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) ao anúcio feito ontem por António Costa, indicando novas restrições nas próximas semanas, afetando as celebrações da época - e em consequência a recuperação nesta área de atividade.

A CTP demonstra a sua "grande preocupação" pelo facto de as medidas restritivas anunciadas ontem pelo governo não serem acompanhadas por soluções de apoio às empresas, que amenizem os impactos negativos na sua atividade.

"A CTP não se pronuncia sobre medidas sanitárias de combate à pandemia, mas temos de demonstrar a nossa preocupação pelo seu impacto económico nas empresas", vinca a instituição liderada por Francisco Calheiros. "Mais uma vez, são anunciadas decisões que afetam a atividade turística, sem que em paralelo se anunciem apoios que compensem as novas quebras que as empresas vão ter, isto numa altura em que estamos há quase um ano à espera dos apoios de capitalização às empresas, prometidos depois de anunciados os primeiros pacotes de medidas no âmbito da pandemia."

A CTP diz entender, perante a atual situação pandémica no país, a necessidade de novas medidas de caráter sanitário, mas frisa os impactos das decisões anunciadas nas atividades ligadas ao Turismo, que "mais uma vez é a atividade económica mais afetada" por medidas que visam diminuir impactos da pandemia.

"É uma bola de neve que está a crescer e as empresas do Turismo vão vendo cada vez menos a luz ao fundo do túnel", lamenta Francisco Calheiros, exigindo ao governo celeridade na disponibilização de apoios, de forma a "salvar empresas e empregos".